Elles ont décidé de marquer le coup pour la présidentielle, alors que le sujet des violences sexuelles a été peu évoqué durant cette campagne. Une vingtaine de militantes de comités parisiens de #NousToutes, association de lutte contre les violences faites aux femmes, ont collé mercredi soir des affiches dans les rues de la capitale. Opérant du côté d’Odéon, Saint-Michel et de la Sorbonne, elles ont recouvert les portraits électoraux des candidats et candidates de dessins de clitoris et apposé des slogans incitant à prendre en compte les droits des femmes au moment de voter.

« 65 % des victimes de féminicides ont porté plainte. Tu penses à mes droits en allant voter ? », disait par exemple l’une des pancartes. « Grande cause du quinquennat = Grande cause toujours », pouvait-on lire par exemple sur les photos des pancartes prises par les militantes et envoyées à 20 Minutes.

Un clitoris et des slogans recouvrent le visage du candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan durant une opération de collage de #NousToutes avant la présidentielle 2022. - #NousToutes

« Le patriarcat en feu, Zemmour au milieu »

Emmanuel Macron avait droit à un tarif spécial, tout comme Eric Zemmour. Le second est jugé « particulièrement problématique et notoirement misogyne » par les militantes, et a eu droit à ce titre à des slogans dédiés, comme celui-ci : « Le patriarcat en feu, Zemmour au milieu ».

Un slogan contre Zemmour durant l'opération de collage avant la présidentielle de #NousToutes. - #NousToutes

Le président de la République, quant à lui, fait les frais de son action, ou plutôt de son inaction, estiment les militantes. « Il nous a promis que les droits des femmes seraient la grande cause du quinquennat et pendant tout son mandat le bilan n’a pas changé », explique Gwen Peltier, une bénévole qui participait à l’action.

« Grande cause du quinquennat Bla Bla Bla »

Les activistes ont été choquées par le slogan de campagne d’Emmanuel Macron, « Nous tous », qui semble singer celui de #NousToutes. Pour Gwen Peltier, il s’agit même là d’une « provocation ». Elles ont donc décidé de recouvrir le slogan Nous Tous du logo #NousToutes et ont collé des affiches « Grande cause du quinquennat Bla Bla Bla ».

Plus largement, c’est l’absence de ce sujet chez l’ensemble des candidats qui déçoit. « Le sujet est de plus en plus visible dans les médias, on rassemble beaucoup de gens dans la rue, et pourtant les candidats et candidates ne s’y intéressent pas », déplore Gwen Peltier.