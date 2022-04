Cela ne saute pas aux yeux ni aux oreilles, mais pour les habitués et habituées du lieu, il y a bien quelque chose de particulier ce mardi matin au Forum des Halles à Paris (renommé Westfield Forum des Halles en 2019). « Il y a moins de lumière. Et pas de musique. C’est plus calme. Ça fait une différence », constate Jean-Claude, un agent de sûreté et d’accueil. Car nous avons atterri en pleine « heure silencieuse », la première d’une longue série.

Depuis l’adoption en première lecture d’une proposition de loi le 28 janvier 2021, les commerces de plus de 1000 m2 sont fortement incités à réserver une heure de calme aux personnes atteintes d’autisme. Ce dispositif comprend l’arrêt des musiques et annonces durant une heure, ici entre 10 et 11 heures tous les mardis, ainsi que la réduction du bruit des appareils électriques au sein des magasins et la mise en place de lumières tamisées.

« Ce n’est que le début ! »

C’était une demande de longue date des associations spécialisées dans l’autisme, qu’Unibail-Rodamco-Westfield, l’entreprise qui gère le Forum, s’emploie désormais à appliquer. Toute la partie autour du « patio » est concernée, soit 13.600 m2. « On a une vraie responsabilité en faveur de nos communautés » fait valoir Olivier Delamarre, le directeur des centres commerciaux d’Unibail. En Ile-de-France, onze centres du groupe ont commencé à mettre en place ce dispositif dès cette semaine.

Au Forum des Halles, les éclairages ont été réduits d’un tiers et la musique est coupée, ce qui donne trois décibels en moins, autant dire, pas une révolution. Sans doute aussi car les boutiques n’ont pas encore suivi. « On commence notre petit tour avec notre bâton de pèlerins, ce n’est que le début ! » prévient Hugo Rey, le directeur du centre, qui annonce quatre enseignes partantes sur 150.

« On commence dès mardi prochain ! »

Chez Yves Rocher, la responsable du magasin n’a finalement pas suivi l’initiative, à cause, disent les deux vendeuses rencontrées, des normes imposées par la marque. « Mais on doit en rediscuter », affirment les employées. Elles ne pourront pas, quoi qu’il en soit, faire moins de lumière, car de ce côté, c’est tout ou rien.

Idem chez Celio, où le magasin crache du rap, ambiance plutôt pêchue que tamisée. Ludovic, le directeur, n’est pas au courant de l’initiative, mais il l’accueille à bras ouverts. « C’est une bonne idée ! Si c’est une seule heure ça ne dérange pas. Je peux couper la musique. On commence dès mardi prochain ! », s’enthousiasme-t-il. En revanche, les lumières sont réparties sur deux blocs, et couper l’un des blocs reviendrait à plonger la moitié du magasin dans le noir, alors c’est non.

A l’heure où la ville s’éveille encore, « l’heure silencieuse » apaise les nerfs, et peut-être pas que des personnes autistes. « Cela peut inciter d’autres publics à venir », veut croire Olivier Delamarre. « Aujourd’hui on fait une heure, ça se trouve demain on fera une matinée ! », pronostique Hugo Rey. Et qui sait, on entendra peut-être un jour les oiseaux chanter, à travers la canopée…

L'exposition « Nous sommes tous différents » du photographe JR, au Forum des Halles, du 2 au 9 avril 2022. - JR / Westfield Forum des Halles.

Des portraits de personnes autistes par le photographe JR

En plus de cette « heure silencieuse », le Forum des Halles a pris une autre initiative contre l’autisme. Une centaine de portraits de personnes atteintes de cette maladie sont exposés sous la Canopée, jusqu’au 9 avril. L’exposition « Nous sommes tous différents » présente des photographies en noir et blanc de l’artiste JR, qui déploient toute une palette d’émotions. Une manière de marquer le coup pour la journée mondiale de l’autisme, le 2 avril 2022.