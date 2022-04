« Depuis une douzaine d’années, je porte un tatouage qui ne veut pas du tout dire ce que je pensais », témoigne Sylvain. De fait, ses deux idéogrammes chinois, situés au niveau de la hanche gauche, devaient signifier « Love and freedom ». Or mi-mars, l’application d’apprentissage des langues DuoLingo lance une opération de communication sur les réseaux sociaux proposant de vérifier la traduction des tatouages.

« Ma femme m’a dit : tu es sûr que le tatouage que tu as signifie vraiment ce que tu voulais ? On a alors envoyé une photo à Duolingo et quand on a reçu la réponse, on était sur le cul », raconte Sylvain. Et pour cause, la traduction véritable est « I love pooh », « J’aime le caca », en bon français (ou « J’aime Winnie l’ourson », mais c’est moins drôle). « J’avais 17-18 ans quand je l’ai fait, détaille Sylvain. J’avais demandé au tatoueur ces deux idéogrammes, mais il me les a faits sans vérifier. Après j’ai toujours eu un doute sur la traduction. » Coup de chance pour ce trentenaire de Pau, Duolingo lui a offert la possibilité de corriger son tatouage erroné au salon Abraxas, à Paris, où nous avons pu le rencontrer. « Ma femme ne trouvait pas mon tatouage très joli, c’est donc aussi l’occasion de le recouvrir. »

Un Amour/Haine un peu bancal

David*, de Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, a connu pareille mésaventure, mais avec une traduction moins gênante. « Quand j’étais au lycée, je me suis fait tatouer sur le poignet droit l’idéogramme chinois signifiant "Amour", raconte le jeune homme. Même si je l’avais choisi sur le catalogue du tatoueur, je savais que c’était un peu loupé. D’ailleurs j’avais demandé à des personnes d’origine asiatique si c’était correct et elles n’étaient pas très convaincues. » Via Duolingo, il apprend donc que son tatouage signifie en réalité « jolie fille » ou « j’aime les filles », selon l’interprétation.

Bin dessine l'ébauche du tatouage de recouvrement sur le bras de David. - G. Novello

Ce qui ne devrait pas poser tant problème que ça puisque ce tattoo avait été réalisé pour « impressionner les filles », ce qui de l’aveu du Provençal avait plutôt bien fonctionné. Le problème, c’est que 4 ou 5 ans après, David s’est fait tatouer « Haine » sur le poignet gauche et donc le diptyque Amour/Haine est devenu un peu bancal après la traduction. Le jeune homme de 29 ans est donc ravi d’avoir été sélectionné pour qu’un tatoueur corrige l’erreur. Et ce tatoueur, c’est Bin, qui travaille chez Abraxas depuis plusieurs années. Et comme il est d’origine chinoise et très habile – jugez-vous même sur son compte Instagram –, la correction ne devrait pas connaître de ratés.

Les contraintes du tattoo

Néanmoins, les tatouages n'ont pas été à proprement parler corrigés. Celui de Sylvain a été recouvert et complété par de nouveaux idéogrammes signifiant « Libre » tandis que ceux de David ont été masqués dans un tatouage en longueur. Car dans un tatouage, on s’en doute, les contraintes sont fortes. « Il est impossible de mettre du blanc sur un tatouage, explique Loïc Gignoud, patron des salons Abraxas et tatoueur depuis vingt-huit ans. Si on veut du blanc, il faut le prévoir dès le début. » En tout cas, la proposition dessinée au stylo par Bin sur le poignet de Thomas, plaît beaucoup au jeune homme.

Mais David et Sylvain ne sont pas les seules victimes de tatoueurs pas forcément polyglottes. Ainsi, Ariana Grande a beaucoup fait parler d’elle avec son tatouage « petit grill à charbon de bois » au lieu de « 7 rings » du nom de son album. Ou encore Rihanna qui a un « Rebelle fleur » en français dans le cou. Comme quoi tout le monde peut se planter.

*Le prénom a été modifié