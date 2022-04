Elle a tout simplement emporté l’œuvre, et l’a ensuite adapté à sa taille… Une dame de 72 ans, en visite au musée Picasso, a mis la main sur l’œuvre Old Masters de l’artiste Oriol Vilanova, qu’elle a enfilé sur ses épaules avant la raccourcir une fois chez elle. Pas de coup de cutter dans la toile, non, mais un coup d’aiguille dans le vêtement, car l’œuvre est une veste, que les visiteurs et visiteuses avaient le droit d’enfiler librement, et que la voleuse s’est permis d’ajuster à ses mensurations.

L’histoire s’est déroulée le 8 mars, comme le rapporte Le Parisien, et comme le confirme à 20 Minutes le musée Picasso. Quinze jours plus tard, la retraitée, férue d’art, est retournée au musée, l’air de rien, et a été interpellée par les équipes de surveillance. « L’œuvre a ainsi pu être en partie retrouvée au domicile de la voleuse », explique le musée Picasso. Outre les nouvelles dimensions, il manquait tout un tas de cartes postales intégrées par l’artiste dans les poches de ladite veste.