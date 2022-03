Après les futures lignes 15 et 16, voici la ligne 42KM. Pour celle-ci, point besoin de tunnelier, il s’agit d’une ligne fictive imaginée par la RATP pour permettre aux spectateurs et supporters de suivre au mieux le marathon de Paris ce dimanche. « En réunissant dans un plan dédié* les 33 stations de Métro situées sur le parcours du Marathon de Paris 2022, cette ligne fictive permet d’identifier les lieux stratégiques pour venir encourager les marathoniens », indique le communiqué de presse du transporteur.

Mieux la RATP a identifié les huit stations stratégiques où il faudra être pour ne pas perdre une miette de cette course. Et comme on n’est pas bégueules à 20 Minutes, voici les noms : Concorde, Hôtel de Ville, Reuilly-Diderot, Porte Dorée, Porte de Charenton, Concorde, Ranelagh/Boulainvilliers et Avenue Foch/Porte Dauphine. Pour être sûr de ne pas se planter dans le timing, la RATP propose également « des parcours spectateurs […] élaborés en fonction de sept SAS de départ, dont l’objectif est compris entre 3h et 4h30 ». Il y aura aussi « des trajets en Métro personnalisés pour suivre les coureurs au plus près sur l’ensemble du parcours ».

* Le plan Ligne 42KM sera disponible, lors du retrait des dossards et sur le stand de la RATP au Salon du Running, ainsi que sur le site ratp.fr