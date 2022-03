La plus grande fête foraine d’ Europe est de retour. La Foire du Trône ouvre ses portes ce 1er avril après deux ans d’interruption. « La neige annoncée demain ça nous contrarie mais on a hâte que ça reprenne », s’exclame Louis Joubert, président de l’association des forains. 350 attractions et 80 manèges seront installés sur la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris dès demain et jusqu’au 6 juin 2022. « L’évènement accueille habituellement 3 millions de personnes mais cette année on en attend 4 millions, les gens ont envie de sortir il va y avoir de l’affluence », annonce le président de l’association des forains.

Inauguration au profit d’une association

Dès demain, petits et grands pourront à nouveau grimper dans la grande roue et découvrir des nouveautés comme la Tour infernale. L’inauguration est également différente des années passées car elle se fera au profit de La Voix de l’Enfant, une association qui vient en aide aux enfants victimes de violences dans le monde et spécifiquement en Ukraine ces derniers mois. « A cette occasion nous vendons des bracelets à 10 euros qui vous permettront de bénéficier, de 14h à 23h le vendredi 1er avril, de 50 % de réduction sur tous les manèges », a annoncé dans une vidéo sur Facebook le comédien et porte-parole de l’association, Bruno Solo. Ce dernier sera présent lors de la journée d’ouverture demain aux côtés du parrain de la Foire du Trône 2022, Jean-Luc Reichmann.