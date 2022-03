L’interdiction des terrasses chauffées entre en vigueur le 1er avril

Fini les repas bien au chaud en terrasse en plein mois de décembre ! A compter de ce vendredi, les terrasses chauffées sont interdites, selon un décret paru au Journal officiel. Cette mesure prévue par la loi Climat et Résilience devait s’appliquer au terme de l’hiver 2021. Elle a été reportée pour ne pas fragiliser davantage les cafés, bars et restaurants en tension durant la crise sanitaire.

Jugés trop nocifs pour l’environnement, les dispositifs de chauffage en extérieur ne pourront plus être utilisés. Certaines municipalités les avaient déjà interdits localement, comme Rennes qui a été la première métropole à les bannir début 2020. Désormais, les récalcitrants risquent jusqu’à 1.500 euros d’amende, et 3.000 en cas de récidive.

Le décret précise que certains lieux font exception et peuvent continuer à accueillir un système de chauffage. Cela concerne « les lieux couverts, étanches à l’air et fermés par des parois latérales rigides » ainsi que les « installations mobiles, couvertes et fermées accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques », indique-t-il.