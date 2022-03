Un important dispositif de police avait été déployé, samedi soir, dans la cité des Beaudottes à Sevran (Seine-Saint-Denis) par crainte de violences. Quelques heures auparavant, un homme, au volant d’une camionnette volée, a été mortellement touché par le tir d’un policier de la brigade anticriminalité (BAC) d’Aulnay-sous-Bois, ville voisine.

Une deuxième partie de nuit plus calme

La situation a commencé à dégénérer vers 19 heures. Les forces de l’ordre ont alors essuyé des jets de mortiers d’artifice. Trois personnes ont été interpellées à bord d’une voiture, rue Dumont-d’Urville. Le conducteur est suspecté d’avoir lancé des projectiles sur des policiers, les deux passagers sont accusés de rébellion.

La suite de la nuit a été émaillée de violences : feux de poubelles, voitures incendiées, tirs de mortiers et jets de projectiles. Vers 21 heures, les policiers d’une CRS et la brigade cynophile du Val-de-Marne ont été visés par divers projectiles par une trentaine d’individus armés de bâtons et de barres de fer. En fin de nuit, la situation est revenue au calme. Les pompiers​, également présents sur place, n’ont pas été pris à partie. « Il n’y a eu aucun blessé », a précisé une source policière au Parisien.