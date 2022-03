Un guide du Routard Grand Paris Nord ? « C’est pour visiter les entrepôts d’Aubervilliers ou l’échangeur A1/A86 ? » rigolais-je en conférence de rédaction avec ma morgue petite-bourgeoise de néo-Parisien, quand le sujet a été proposé. Et comme nombre de mes confrères, j’aurais dû réfléchir avant de l’ouvrir. Parce qu’il y en a des choses à voir et à découvrir au nord de Paris, au point de remplir les presque 130 pages du guide sorti ce mercredi*.

Evidemment, il y a la fameuse « basilique royale, choisie pour être la sépulture des rois et des reines de France », rappelait jeudi matin lors d’une conférence de presse Philippe Gloaguen, cofondateur du Routard. D’ailleurs, selon lui, il s’agit de « la cathédrale la mieux rénovée de France avec une façade exceptionnelle ». Emmanuelle Bauquis, une des 4 rédactrices du guide a, elle, été charmée par « le voyage en utopie » qu’offre la visite de la Cité-jardins de Stains et la découverte « ce qui s’est inventé sur le territoire ». Et l’auteur de ces lignes vous conseillera une balade le long du canal Saint-Denis, calme et reposant.

Un guide multifonction

Au-delà de recenser les beautés et trésors cachés de l’Est de la Seine-Saint-Denis, ce Guide du Routard est aussi un objet de communication, notamment pour Plaine Commune, une structure qui regroupe neuf villes du nord de Paris**. Car si le Guide s’intitule Grand Paris Nord et qu’il recense la Villette et la Philharmonie de Paris, c’est avant tout le guide de Plaine Commune, qui d’ailleurs a financé son édition à hauteur de 20.000 euros. De là à dire que sans la volonté de Plaine Commune, il n’y aurait pas de guide, c’est une limite que nous ne franchirons pas.

Mais il est indéniable que cet ouvrage s’inscrit dans un projet politique et culturel qui passe par les JO-2024 et la prochaine candidature de Saint-Denis pour être capitale européenne de la culture en 2028. « Ce guide est un marqueur fort. Quelle capitale européenne de la culture n’a pas son guide ? » s’interrogeait fort à propos jeudi matin, Leyla Temel, conseillère en charge de la stratégie culturelle, du tourisme et du patrimoine à Plaine Commune. Pour elle, « la richesse de notre territoire gagne à être connue, malgré les a priori ». Et ce guide doit être un moyen d’y parvenir.

Objet de communication, Grand Paris Nord doit donc « s’adresser à ceux qui vivent et travaillent sur ce territoire pour qu’ils se l’approprient davantage sans s’empêcher de se dire que le territoire a la capacité de s’adresser aux autres Franciliens et touristes d’ailleurs », soulignait Leyla Temel, enjoignant les Parisiens à délaisser les « Buttes-Chaumont bondées pour l’Ile-Saint-Denis ou le Parc Georges Valbon ». « Le guide sera vendu en librairie et pourra toucher une cible plus large, notamment des gens qui ne connaissent pas du tout ce territoire », espère Emmanuelle Bauquis. Alors, à mesure que le printemps s’installe, et si vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends, Philippe Gloaguen vous enjoint à « acheter un ticket de métro et aller découvrir les joyaux de Saint-Denis ».

*Grand Paris Nord, De la Villette à Saint-Denis, Edition Hachette, 6,90 euros

*Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse