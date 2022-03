Même contesté, il est attendu tous les ans par les chefs d’établissement. Le magazine L’Etudiant a publié, ce mercredi, son classement annuel des meilleurs lycées en France. Taux de réussite au bac, capacité à faire progresser les élèves, accompagnement tout au long du lycée, ces critères semblent réussir aux établissements franciliens qui trustent le haut du classement.

Troisième meilleure note de France, le lycée privé Ozar Hatorah de Sarcelles (Val-d’Oise) est le premier lycée francilien avec une note attribuée par le magazine de 19,08. Dans le top 10, il est accompagné des lycées publics Paul-Le-Rolland de Drancy (Seine-Saint-Denis) et Pauline Roland de Chevilly (Val-de-Marne) qui occupent les 8e et 9e places avec des notes respectives de 18,88 et 18,87.

Le premier lycée parisien seulement 7e sur la région

Le département de la Seine-Saint-Denis s’adjuge ensuite un beau triplé dans le classement des lycées franciliens avec le lycée public Germaine-Tillon du Bourget (18,87), le lycée privé Saint-Joseph-de-la-Salle de Pantin (18,83) et le lycée public Lucie-Aubrac de Pantin (18,60).

Le premier lycée parisien arrive en 7e position des lycées de la région avec le lycée privé Georges-Even, dans le 12e arrondissement, qui obtient la note très honorable de 18,43.