La mairie de Paris va finalement exonérer de redevance le chantier de reconstruction de Notre-Dame, financé par des dons, a indiqué mardi à l’AFP le premier adjoint Emmanuel Grégoire. A raison de 3,4 millions d’euros par an et suivant la durée finale du chantier, cette redevance liée à l’occupation du sol devait au total représenter une vingtaine de millions d’euros. Le total des dons encaissés et des promesses de dons contractualisées dans le cadre de la souscription nationale atteignait lui 831 millions d’euros en septembre 2021.

La réouverture au public de la cathédrale incendiée est prévue en 2024, mais le chantier, mené par l’Établissement public (EPRND) pourrait se poursuivre plus longtemps, a souligné Emmanuel Grégoire. « L’exonération était une hypothèse privilégiée de notre part » mais « nous avions le souhait de garder la main sur le quand et le comment », a déclaré à l’AFP Emmanuel Grégoire qui s’est dit « extrêmement agacé par la polémique instrumentalisée autour du sujet ». « Il n’a jamais été question qu’un euro de Notre-Dame serve à autre chose qu’à Notre-Dame », a-t-il encore déclaré. L’exécutif mené par la maire PS Anne Hidalgo proposera ce jeudi au Conseil de Paris « l’exonération des redevances dues pour l’occupation du domaine public », dans un texte transmis à l’AFP.

« La persévérance paie »

Mi-février, les députés de la mission d’information sur la restauration de la cathédrale gothique incendiée en avril 2019 avaient fustigé l’attitude de l’Hôtel de Ville, estimant qu’il n’était « pas envisageable de faire prendre en charge par la générosité publique des redevances qui représentent plusieurs millions d’euros, au profit de la mairie de Paris ». La présidente (LR) de la mission d’information Brigitte Kuster avait dénoncé un « détournement évident des dons consentis par des centaines de milliers de donateurs français ». Mardi, la députée parisienne s’est félicitée auprès de l’AFP que « la persévérance paie », se disant « très heureuse que le rapport ait mis en exergue cette incohérence de la mairie de Paris ».

Pour Emmanuel Grégoire, Brigitte Kuster a eu un « comportement très partial » au sein de la mission, alors qu’il est « rare d’avoir un sujet sur lequel les pouvoirs publics sont autant alignés » que celui de la reconstruction de la cathédrale. L’exonération ne pouvait se faire « sans conditions, sur l’organisation du chantier et le calendrier », a ajouté le premier adjoint.