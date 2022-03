Coup de filet inédit dans le 18e arrondissement de Paris. La semaine dernière, les policiers du commissariat d’arrondissement ont interpellé cinq personnes dans le cadre d’une enquête pour un trafic de psychotropes. Parmi elles, un pharmacien et une de ses salariés sont suspectés d’avoir fourni les médicaments nécessaires à la production de « Purple drank » une drogue à la mode chez les adolescents.

Lors d’un simple contrôle de police effectué au mois de janvier dernier, les agents de police sont tombés sur un individu qui transportait un sac rempli de médicaments destinés à la confection de ce cocktail composé de sirop contre la toux à base de codéine, d’antihistaminiques, d’antianxiolytiques et de sodas, et popularisé aux Etats-Unis par des rappeurs.

Une vente ouverte sur les réseaux sociaux

Pendant leurs investigations, les policiers sont remontés jusqu’à un trafic de substances psychotropes via, notamment, les réseaux sociaux, avec des comptes publics sur Snapchat et Instagram, qui proposaient les produits et leurs recettes pour se confectionner la boisson.

Au terme de deux mois de filatures et de surveillance, les policiers ont réussi à identifier cinq personnes. Deux vendeurs d’abord, dont l’un achetait ses produits dans toute l’Île-de-France grâce à de fausses ordonnances, et même en Suisse ou en Espagne, et le second qui lui se fournissait exclusivement dans une pharmacie de Seine-Saint-Denis.

Une pharmacie au cœur du trafic

Le gérant de cette officine et sa préparatrice ont également été interpellés puisque l’enquête a déterminé qu’ils participaient activement au trafic. Après avoir fraudé la CPAM avec de fausses ordonnances pendant des mois, il semble que l’appât du gain ait été trop fort, les poussant à vendre les médicaments sans ordonnance et sans déclaration.

« L’enquête a permis de démontrer que le trafic existait depuis au moins deux ans, dont au moins une année avec ce pharmacien », précise Thomas Rius, commissaire du 18e arrondissement. Une grosse logistique était même en place avec des commandes de plusieurs centaines de boîtes hebdomadaires, des délais à respecter et des paiements à chaque livraison.

Jusqu’à 3.000 bouteilles de sirop par semaine

En tout, au moins 3.000 bouteilles de sirop contre la toux seraient passées entre le pharmacien et un des trafiquants sur les six derniers mois. Lors de la perquisition, 23.000 euros en espèces ont été retrouvés chez le pharmacien qui dit avoir gagné en tout près de 30.000 euros dans le trafic. Le « dealeur » aurait gagné plus de 100.000 euros, selon la police, en vendant des « packs de préparation » entre 40 et 70 euros pièces. Une cinquième personne, qui aurait aidé les vendeurs à cacher et à faire transiter les produits, a été interpellée.

Après une garde à vue de 48 heures, les cinq individus ont été déférés le 17 mars et placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur futur procès qui aura lieu « avant l’été prochain » selon le parquet de Paris, contacté par 20 Minutes. Les deux pharmaciens sont poursuivis pour aide et complicité d’aide au mésusage et à l’abus d’un médicament et encourent jusqu’à 7 ans et 750.000 euros d’amende, contre jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende pour les vendeurs et leur complice qui sont poursuivis pour acquisition, détention offre ou cession et transport de substances classées comme psychotropes.

Le « Purple drank », du nom de la couleur du sirop, arrive doucement en France depuis quelques années. Difficile à détecter, elle est très populaire chez les jeunes qui veulent « planer » selon le commissaire Thomas Rius. « Durant le confinement, nous avons pu constater son usage à de multiples reprises lors de contrôles pour des fêtes dans certains appartements. » Réputée plus douce chez les jeunes, elle peut pourtant conduire à des overdoses, des difficultés respiratoires et des comas.