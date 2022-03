Cela fait presque trois semaines. Le 3 mars dernier à 7h45, Ibrahim Cissé, jeune « autiste âgé de 14 ans, a fugué de son hôtel situé au 106 bis Rue de Picpus à Paris 12e », indique l’appel à témoins de la Brigade de protection des mineurs de la Préfecture de police.

Pour aider à son signalement, l’appel précise que le jeune garçon est d’un « âge apparent de 19 ans, mesurant 175 cm, de corpulence mince, aux cheveux noirs crépus, aux yeux noirs, de type africain, porteur de lunette de vue et bègue ». Lors de sa disparition, l’adolescent était vêtu d’un « jogging gris, d’une polaire et d’une doudoune matelassée avec des baskets blanches. » La Brigade de protection des mineurs, en charge des investigations, précise en outre que le jeune homme est « susceptible de fréquenter les transports en commun et les gares de Paris et de la petite couronne ».

Si vous êtes susceptible d’apporter des éléments intéressant l’enquête, vous pouvez contacter l’État-Major de la police judiciaire de Paris au numéro vert suivant :

0800 00 27 08 ou par courriel à pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.