« J’ai séché les cours pour venir aider », explique Markov. Le jeune homme de 23 ans travaille en tant que traducteur bénévole dans le nouveau point d’accueil des réfugiés ukrainiens, ouvert dans le 15e arrondissement par la Ville de Paris. L’étudiant en première année de licence à la Sorbonne vient pour faciliter les échanges entre les associations et les réfugiés. « Je suis russo-ukrainien donc je suis très affecté par cette guerre. Depuis le 24 février [date du début de l’invasion russe en Ukraine], je n’arrivais plus à manger ni à dormir. Il fallait que je trouve un moyen d’aider. »

Markov fait partie des 400 personnes qui se sont portées volontaires auprès de l’association France Terre d'Asile. « La plupart se sentent concernés parce qu’ils sont d’origine ukrainienne ou savent ce que c’est de devoir quitter son pays » , explique Julie Versino, membre de l’association de protection des réfugiés. Les interprètes se relaient pour apporter de l’aide en permanence. « Heureusement qu’ils sont là », affirme Katia, membre de l’association. Plus de 400 réfugiés ukrainiens se présentent chaque jour dans ce centre pour être enregistré.

« Parfois on se fait insulter »

« Ce n’est pas simple, explique Markov. Certaines lettres peuvent être traduites de différentes manières en français. » L’étudiant peine à retranscrire les informations, rédigées en alphabet cyrillique sur le passeport de la dame âgée assise à ses côtés. Enregistrement d’une demande d’hébergement, rendez-vous avec la préfecture pour obtenir une protection temporaire, le jeune homme l’accompagne à tous ses entretiens. L’échange se déroule calmement. Mais, « parfois on se fait insulter, on m’a même souhaité de mourir », affirme l’interprète, bénévole depuis la veille.

« Je pense que certains se défoulent sur nous, les traducteurs, parce qu’on est les seuls à comprendre leur langue natale », affirme-t-il. « Dans ces moments-là, je reste présente et je les écoute, explique Kateryna, autre interprète bénévole. Je sais qu’ils ont surtout besoin d’être entendus. » Elle a vécu la même chose lorsqu’elle habitait dans le Donbass en 2014. « Je me dis qu’à leur place je serai pareille. » Les deux interprètes prennent sur eux malgré leurs propres angoisses. Markov reste sans nouvelle de son père et de son frère, mobilisés pour la guerre. De son côté, Kateryna a toujours de la famille à Irpin, sous les bombardements.

Une extraordinaire mobilisation

« Si une personne a besoin de parler, de s’exprimer sur des choses personnelles, je l’oriente vers les personnes compétentes, des psychologues, explique Assil. Je m’en tiens à transmettre des informations. » La trentenaire travaille dans l’humanitaire et fait fréquemment des missions auprès de réfugiés. Depuis l’ouverture du premier centre d’accueil aux réfugiés ukrainiens, elle aide l’association France Terre d’Asile à les accueillir. « Au début, ça me brisait le cœur mais j’ai appris à mettre de la distance », explique-t-elle, convaincue d’être plus efficace en restant dans son rôle.

« S’il y avait un tel élan de solidarité à chaque crise humanitaire, ce serait incroyable », affirme-t-elle. Assil entend la frustration de ses collègues qui disposent de moyens plus faibles pour aider les réfugiés issus des « crises humanitaires oubliées, auxquelles on s’est habitués. » Mais, elle veut profiter de l’aide apportée à ceux qui viennent d’Ukraine, tant qu’il y en a. « J’espère que la mobilisation va perdurer, on aura besoin de monde pour accueillir ces personnes sur le temps long. »