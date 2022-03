Après deux éditions annulées, la Foire de Paris fait son grand retour du 28 avril au 9 mai, au Parc des Expositions de la porte de Versailles. Une des grandes thématiques de cet évènement sera la consommation locale et responsable. « Les visiteurs avaient déjà ce désir d’achat avant la crise sanitaire mais ils l’ont encore plus aujourd’hui », annonce Steven Abajoli, directeur de l’événement, ce mardi.

La Foire accueille le championnat de France de barbecue

Pour l’occasion, un parcours sera proposé aux visiteurs désireux de consommer des produits labellisés, notamment ceux « Fabriqué en France ». Ils seront orientés vers des stands correspondants à ce type d’offre. « La consommation locale et responsable représente le troisième critère d’achat des visiteurs », souligne Steven Abajoli. Un village nommé « innovation et création française » sera également installé au centre de la foire et séparé en quatre espaces. Un premier dédié aux marques locales et écoresponsables, un second à la « Boutique du fabriqué en France by Amazon », un troisième présentera des produits fabriqués à Paris et un dernier sera consacré à un « food court » où les visiteurs pourront se restaurer.

Une des nouveautés de cette édition sera la tenue du championnat de France de barbecue. « Je serais là toute la semaine », lance Stéphane Plaza en déboulant à cette conférence de présentation. Le célèbre agent immobilier joue les perturbateurs pour rappeler son rôle d’ambassadeur Maison de la Foire. Le festival tropiques en fête est, lui aussi, renouvelé et proposera des spectacles gratuits au public.