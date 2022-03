Un premier pas vers une généralisation ? Ce lundi, veille de la journée mondiale de l’eau, Eau de Paris, l’entreprise publique chargée du service d’eau de la ville de Paris annonce que 500 commerces parisiens ont rejoint le réseau « Ici, je choisis l’eau de Paris ».

Pour lutter contre l’utilisation des bouteilles en plastique, dont l’impact carbone est 1.000 fois plus important et le coût 200 à 300 fois plus cher que l’eau du robinet, ces commerces s’engagent à remplir la gourde ou le contenant réutilisable des passants qui viendrait en faire la demande.

Ce sticker indique que le commerçant accepte de remplir votre gourde d'eau. - Eau de Paris

Reconnaissables à leur sticker

Ces commerces, qui viennent s’ajouter aux 1.200 fontaines et points d’eau disponibles dans toute la ville seront reconnaissables au sticker « Ici, je choisis l’eau de Paris » apposé sur leur devanture. Il est aussi possible de les retrouver sur une carte interactive sur le site eaudeparis.fr.