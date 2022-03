C’est un événement peu banal qui a affecté le tunnel de La Défense, sur l’autoroute A14. Ce dernier est en effet « fermé à la circulation en direction de Paris depuis 2 heures ce [vendredi] matin suite à l’effondrement sur la chaussée d’une partie d’un mur dans le tunnel », annonce un communiqué de la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF). Fort heureusement, l’écroulement n’a causé aucun dommage pour les usagers du tunnel. « Pour l’instant, on ne connaît pas les causes de cet incident, indique la DiRIF. Nous efforts se portent principalement sur le rétablissement le plus rapidement possible de la circulation. »

Les morceaux de mur effondré, qui n’est pas porteur, ont déjà été retirés. Mais « par mesure de précaution, on est en train déposer le reste du mur sur plusieurs dizaines de mètres », précise la même source. Evidemment cette déconstruction prend du temps, notamment en raison de « la présence de nombreux réseaux et gaines à proximité immédiate du mur », indique le communiqué. Ainsi la DiRIF espère une réouverture du tunnel la nuit prochaine. En attendant, il va falloir emprunter des chemins de traverse.