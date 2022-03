Saviez-vous que Cloclo avait vécu avec sa mère au deuxième étage du 3, rue Véron, dans le 18e arrondissement de Paris ? Que Brel et Aznavour faisaient parfois la plonge après avoir chanté dans au cabaret Chez Geneviève, rue du Chevalier de la Barre ? Ces artistes et des dizaines d’autres ont fait la vie de Montmartre et sa réputation.

Pour faire découvrir aux curieux son village, Anne-Sophie Guerrier propose des visites pas comme les autres. En plus de sillonner les rues de la butte Montmartre en racontant son histoire artistique, cette guide un peu particulière immerge les visiteurs dans la chanson française en interprétant a cappella quelques monuments de variétés.

Près de vingt classiques de la variété française en deux heures de visite

Plus habituée aux scènes des cabarets ou aux couloirs du métro, Anne-Sophie Guerrier s’est retrouvée « aphone », comme beaucoup d’artistes, avec le premier confinement et la fermeture des lieux de spectacle. Elle s’est détendue les cordes vocales dès le mois de juin 2021, en chantant Montmartre et ses illustres prédécesseurs aux touristes qui se baladaient. Après une pause des circuits musicaux pendant l’hiver, elle remet le couvert avec l’arrivée du printemps.

Edith Piaf, Charles Aznavour, Claude François, Dalida… L’éventail est large et la voix est claire. Chaque chanson entonnée est reliée à une référence précise, le plus souvent, devant le lieu concerné. Devant le Moulin de la Galette, elle entonne Où est-il ? de Frehel. Devant la dernière maison de Dalida, elle chante Mourir sur scène. Pendant les deux heures de visite, près de vingt classiques de la variété française y passent, et au moins deux fois plus d’anecdotes méconnues du grand public.