Dans le 10e arrondissement, rue Philippe-de-Girard, la plus ancienne caserne de pompiers de Paris, construite en 1877, renaît de ses cendres pour éteindre le feu qui touche l’industrie de la mode. Abandonnée pendant une quinzaine d’années, « La Caserne » vit une nouvelle jeunesse. Après deux ans de travaux, le splendide bâtiment accueille depuis le mois de juin 2021, une quarantaine de marques qui veulent révolutionner le monde de la mode. « C’est le plus grand accélérateur de transition écologique et sociétale pour la filière mode et luxe en Europe », lance Maëva Bessis, la jeune directrice du lieu.

Poussé par la mairie de Paris, le lieu est devenu un incubateur pour jeunes créateurs avec un credo simple : faire de la mode responsable. Aussi, les 40 marques qui ont été sélectionnées pour intégrer la structure pendant trois ans doivent répondre aux trois axes principaux fixés par la Caserne : un sourcing de matières premières responsables, un volume de production adapté et une traçabilité sans faille des produits.

La façade de l'ancienne caserne de pompiers. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

En échange, les jeunes entreprises bénéficient d’un cadre idyllique. En plus du lieu sublime, les créateurs profitent des infrastructures proposées par la Caserne, comme le studio photo et vidéo, qui permet de soigner les shootings et autres campagnes de promotions, des ateliers, qui offrent le matériel nécessaire à la création et… le partage d’expérience.

Vêtements, maroquinerie, accessoires…

« C’est une aventure collective », explique Maëva Bessis. C’est peu de le dire. Outre les discussions et rencontres qui se font sur les coursives du bâtiment, la Caserne organise de nombreux événements qui permettent aux locataires d’apprendre et d’échanger. Une masterclass avec des experts de l’écologie par semaine, un showroom sur les matières premières, un laboratoire sur la durabilité, des rencontres avec des professionnels de la mode… Tout est fait pour aider les jeunes entrepreneurs à se développer dans un environnement « durable ».

Le showroom permet aux jeunes créateurs d'exposer leurs produits. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Et les participants jouent le jeu. Entre les maroquiniers, les stylistes, les créateurs de montres, tous profitent de l’expérience La Caserne. « C’est l’occasion d’échanger avec d’autres créateurs et une formidable fenêtre d’exposition pour nous », s’enthousiasme Melissa, une des créatrices de Lolo Paris, une marque de lingerie sur-mesure qui, grâce à un ingénieux algorithme permet aux femmes de trouver les sous-vêtements les plus adaptés parmi 57 tailles différentes.

Un lieu ouvert à tous

Même son de cloche pour Bastien, designer en chef et fondateur de Domestique, une marque d’accessoires en cuir et en laiton : « La Caserne offre un cadre parfait, avec une belle visibilité, un environnement pour recevoir du public, un contact avec les grandes marques et des échanges avec les autres entrepreneurs. » Le créateur avoue également savourer le plaisir de profiter des équipements à disposition pour travailler ses matières et en faire la publicité.

Bastien, fondateur de la marque Domestique dans son atelier. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Les créateurs qui occupent les lieux ne sont pas les seuls à pouvoir profiter des lieux. La Caserne propose aussi aux visiteurs d’adhérer au Club La Caserne. Pour 99 euros par mois, les amateurs (ou professionnels) peuvent ainsi bénéficier de la carte qui leur permettra d’assister aux masterclass, aux événements privés, aux espaces de créations, aux showrooms de matières premières, etc.

Un club avec soirées jazz ou électro ouvrira au mois d’avril

Et les badauds, simples visiteurs ou dénicheurs de pépites (pensez à la fête des mères), se délecteront des créations proposées et pourront s’arrêter au restaurant végétarien pour profiter d’un brunch. Que les jeunes parents se rassurent, les plus jeunes sont les bienvenus puisque des jeux sont à leur disposition et des activités de découverte de la consommation durable leur seront proposées.

La cour de La Caserne. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Pour les noctambules, un club ouvrira ses portes au début du mois d’avril et proposera des soirées à thème, axées jazz ou electro selon les jours.