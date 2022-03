Une application pour éviter les accidents avec les piétons plongés sur leur smartphone. La ligne de bus 39 – qui traverse Paris (de la gare du Nord jusqu’à la porte d’Issy, avant un terminus à Issy-Frères Voisin) et transporte près de 5.300 voyageurs par jour – va tester l’appli AMY. Celle-ci a pour but de faire diminuer le nombre d’accidents de « smombies », ces piétons scotchés à leur écran de téléphone (smartphone + zombie = smombie) et qui ne regardent pas si le feu est rouge ou si un véhicule arrive.

AMY, développée par la RATP et la start-up Copsonic et précédemment expérimentée sur la ligne de bus TVM (Trans-Val-de-Marne) et des passages piétons à Vélizy, Mantes-la-Jolie, etc., s’appuie sur la technologie des ultrasons. « Lorsque le conducteur utilise le gong, l’application reçoit automatiquement un signal et envoie une notification à l’utilisateur », explique la RATP.