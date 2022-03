Une toxicomane au crack sans papiers ni domicile fixe, au parcours de vie cabossé, est jugée à partir de mercredi devant les assises de Paris pour avoir tenté de tuer une femme en la poussant sur les rails du métro en 2019.gare Saint-Lazare, sur la ligne 12, Sandra S., une Hongroise aujourd’hui âgée de 34 ans, attend peu avant 13 heures le métro en tête de quai quand elle est projetée sur les rails par Gertrude Eod alors qu’une rame s’apprête à entrer en gare, selon les éléments de l’enquête consultés par l’AFP.

La jeune femme est sauvée par un homme qui lui tend la main pour la faire remonter illico sur le quai et s’en sort avec quelques blessures, principalement au bras et au dos. L’accusée Gertrude Eod, une Camerounaise aujourd’hui âgée de 46 ans, nie avoir voulu la tuer : après diverses déclarations fluctuantes et incohérentes, elle explique qu’elle voulait sortir du métro, poursuivie par des bêtes, et en était empêchée par la victime qui lui barrait la route.

Jugée pour « usage de cocaïne »

Cette version est contredite par les caméras de vidéosurveillance et Gertrude Eod est renvoyée pour « tentative d’homicide volontaire » puisque le métro est arrivé en gare quatre secondes après la chute de Sandra S. Elle sera aussi jugée pour « usage de cocaïne » : l’accusée a reconnu avoir consommé, le jour des faits, une douzaine de bières et cinq galettes de crack, dérivé fumable, bon marché et très addictif de la cocaïne, dont la consommation gangrène le nord-est parisien depuis plusieurs décennies.

Egalement consommatrice quotidienne d’alcool et de Subutex, médicament de substitution à l’héroïne, elle a aussi dit qu’elle entendait des voix et voyait les corps humains autour d’elle comme des serpents. Selon les expertises psychiatriques menées, son acte doit être mis directement en relation avec un état psychotique aigu, hallucinatoire et délirant qui avait lieu au moment des faits, et d’origine toxique notamment. Son discernement au moment des faits était altéré mais elle est considérée comme responsable pénalement de ses actes.

Le procès, prévu pour durer jusqu’à vendredi, sera également l’occasion de revenir sur le parcours de vie de Gertrude Eod, condamnée à 13 reprises pour des délits mineurs depuis son arrivée en France à la pré-adolescence. Violée et violentée par son père, elle a ensuite été prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance, allant de foyers en familles d’accueil, avant de vivre dans la rue dès l’âge de 16 ans.