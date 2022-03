En pleine guerre entre l’Ukraine et la Russie, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris (16e arrondissement) a été visée par un jet d’un « engin incendiaire » qui s’est écrasé contre la grille du bâtiment, sans faire de victime, selon une source policière dans la nuit du 6 au 7 mars. Les policiers alertés par un agent de sécurité de l’établissement, ont retrouvé « des morceaux de verre et du liquide sur le sol » et constaté qu’un panneau d’affichage a été « légèrement noirci et fondu », selon cette source.

Après avoir signalé une « attaque », la Russie a exigé de la France la protection de ses représentations diplomatiques « qu’elles assurent la sécurité adéquate de nos représentations officielles », a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, sur son compte Telegram. Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête ce lundi pour « dégradation par moyen dangereux pour les personnes » et confiée au commissariat du 16e arrondissement.

Le site Internet de la « Maison russe » annonce en français que des événements prévus sont reportés « à une date ultérieure » et que « pour des raisons administratives », l’établissement est « temporairement fermé ».