Le ticket de train et de RER n’excédera plus 5 euros. D’après Le Journal du dimanche et confirmé par Ile-de-France Mobilités, le prix des tickets uniques de trains et de RER est désormais plafonné à 5 euros dans toute la région parisienne (hors aéroports). Cette mesure régionale consiste à « ne pas créer d’inégalité territoriale ni d’injustices tarifaires » car le tarif d’origine pouvait atteindre 8 euros ou plus en fonction du trajet, annonce le vice-président d’Ile-de-France Mobilités au JDD.

Cette modification intervient également après la crise sanitaire qui a eu pour conséquence une baisse de la fréquentation de voyageurs sur le réseau de 20 à 25 % par rapport à 2019, selon Ile-de-France Mobilités.

Ce changement tarifaire était une des promesses de campagne de Valérie Pécresse, réélue présidente de la région Ile-de-France. Elle toucherait environ 21 millions de trajets réalisés par près de 2 millions de personnes avec un ticket coûtant plus de 5 euros. Quant aux tarifs inférieurs à ce plafond de 5 euros, ils ne subiront aucun changement tout comme les forfaits Navigo.