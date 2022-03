Ce vendredi, une explosion dans un immeuble d’habitation à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a blessé grièvement trois personnes, selon la préfecture du département et les pompiers.

L’explosion, dont l’origine n’a pas été déterminée à ce stade, a « emporté une partie substantielle d’un immeuble » de quatre étages de la rue André Karman, a indiqué la préfecture.

Plus de 200 pompiers mobilisés

Les secours sont mobilisés depuis 5h30 sur cet incident, qui a nécessité l’intervention de « plus de 200 pompiers » de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et 71 engins, a ajouté cette source de la préfecture, présente sur place.

AUBERVILLIERS - Explosion dans un immeuble cette nuit. La façade est éventrée. Plusieurs blessés. @CLPRESSFR pic.twitter.com/y70aC4daDC — Clément Lanot (@ClementLanot) March 4, 2022

Un incendie s’est déclaré et a été rapidement éteint, ont indiqué les pompiers qui ont procédé à l’évacuation de plusieurs dizaines de personnes logées dans les douze appartements du bâtiment, ainsi que dans des immeubles adjacents.

Déjà 22 blessés, les recherches se poursuivent

Les habitants, majoritairement d’origine pakistanaise, ont tous été évacués, a précisé la préfecture. Selon cette même source, le bilan provisoire s’élève à trois personnes en urgence absolue et 19 personnes en urgence relative, dont les jours ne sont pas en danger.

Les opérations se sont poursuivies dans la matinée pour rechercher d’éventuelles victimes dans les décombres, à l’aide d’une équipe cynotechnique, et sécuriser le bâtiment, selon les pompiers. Un périmètre a été mis en place pour sécuriser les abords de l’immeuble fragilisé, et un architecte s’est rendu sur place pour déterminer les dégâts et l’éventuel risque d’effondrement.

« Un arrêté de péril va être pris afin que l’immeuble ne soit plus occupé », a indiqué sur Twitter Karine Franclet, la maire d’Aubervilliers, ajoutant qu’un dojo a été ouvert pour accueillir les sinistrés.