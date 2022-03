Pour limiter les embouteillages de voyageurs devant les portiques aux heures de pointe dans le Transilien, la SNCF expérimente un nouveau dispositif. Pas de nouvelle technologie ou de grands travaux à prévoir, une simple campagne de communication pourrait faire gagner de précieuses secondes aux utilisateurs : le «nudge».

Traduisible par « coup de coude », il s’agit ici d’inciter les voyageurs, quotidiens ou occasionnels, à anticiper le geste de validation des titres de transport par le biais d’un affichage donne un compte à rebours avant l’arrivée devant les portiques.

Une analogie des Jeux olympiques

3… A vos titres de transport… 2… Prêts ?….1…Validez ! Les affichages, qui représentent des athlètes sur la ligne de départ, une analogie inspirée des futurs Jeux Olympiques de Paris 2024, visent à éviter les congestions aux heures d’affluence en faisant gagner quelques secondes à chaque utilisateur à l’entrée et à la sortie des stations.

Les voyageurs sont informés en amont du parcours menant aux portiques. - SNCF

Une démarche qui pourrait sembler anodine, pourtant après avoir expérimenté le dispositif dans trois gares de « Mass transit », la gare du Nord, la gare de Pantin et la gare du Stade de France Saint-Denis, à la sortie du RER, les agents du Transilien SNCF ont constaté des passages plus fluides aux heures de pointe (de 7h30 à 9h15) et plus de la moitié d’entre eux affirment que les voyageurs se répartissent davantage sur les portes de validation.

De nouvelles expérimentations

Ainsi pour aller plus loin, les installations « Nudge » seront déployées en gare de Neuilly Porte Maillot qui accueille des voyageurs effectuant des trajets domicile-travail comme des voyageurs occasionnels. La ligne RER , c’est la plus touristique des lignes opérées par Transilien SNCF pour Île-de-France Mobilités, avec de nombreux sites majeurs du patrimoine parisien et francilien desservis avec 50.000 touristes par jour, soit 10 % de voyageurs de la totalité de la ligne (avant crise sanitaire).

Des capteurs infrarouges détectant la présence dans la zone des portes de validation seront également mis en place à la gare du Stade de France Saint-Denis pour valider les observations des agents et obtenir des données numériques qui seront analysées.