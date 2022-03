La pratique du vélo se développe à vitesse grand V à Paris depuis quelques années. Visible depuis les grèves de 2019 et boosté par la crise sanitaire du Covid-19, le nombre de cyclistes explose depuis quelques mois. La mairie de Paris accompagne cette transformation avec son plan vélo et son objectif de rendre Paris « 100 % cyclable ».

Mais la municipalité n’est pas la seule à s’intéresser à l’évolution de la bicyclette dans la capitale. Certains acteurs privés apparaissent, notamment pour proposer de nouvelles solutions de parkings, à l’image d’Indigo, un des leaders de la gestion de parkings en France, qui a inauguré au début du mois de février son premier cyclopark dans le 6e arrondissement, avec 94 places spécialement réservées aux vélos, une première pour le groupe.

Plus de 6.600 plaintes de vols de vélo à Paris en 2020

« Il y a eu une accélération de la pratique du vélo depuis le premier confinement, explique Charles Mahé, directeur général d’Indigo Weel, c’est une lame de fond et, en tant qu’acteur de la mobilité, nous devons nous positionner sur ces transformations. »

Pour la mairie de Paris, c’est une aubaine à saisir. Auprès de 20 Minutes, elle s’enthousiasme de ce nouvel engouement : « Il y avait deux freins à la pratique du vélo. La sécurité sur la route, à laquelle nous répondons par les pistes cyclables pérennisées que nous continuons de développer. La seconde est la sécurité du matériel, et notamment les vols de vélos. » La mairie de Paris a recensé 6.631 plaintes pour vols de vélo en 2020.

Le privé peut fournir un maillage complet

La ville de Paris propose bien des arceaux, mais ils laissent les vélos à l’extérieur, à la merci des voleurs. Cinquante « véloboxes » sont disponibles dans les rues, pour un total de 300 places, mais ils sont pleins depuis longtemps et il n’est plus possible de s’abonner. Il y a aussi les deux vélostations, 198 places gare de Lyon, 375 places gare Montparnasse, sécurisées mais utiles uniquement si l’on se rend dans ces lieux.

Et c’est sur ce point que les parkings privés trouvent leur place, comme l’explique Paul Martichoux, président et fondateur de 12.5. Sa société propose plus de 10.000 places de stationnements pour les vélos dans 800 parkings à Paris. Comment ? En récupérant les places de voitures laissées libres. « Nous transformons des places de parkings pour voiture en stationnement pour vélo. Une place fait en moyenne 12,5 m², on peut y installer l’équivalent de 8 à 10 vélos classiques. »

Parkings, hôtels, copropriétés… Les places sont partout

Cet espace libre, 12.5 le trouve un peu partout. Parkings privés, comme ceux d’Indigo, parkings d’hôtels, et même dans les copropriétés et chez les particuliers. « Beaucoup de bâtiments des années 1960-1970 ont été conçus avec deux places par logement. Or la moyenne de véhicules aujourd’hui est de 0,4 par foyer. Cela laisse beaucoup d’opportunités », souligne Paul Martichoux. En tout, ce professionnel évalue à 30 % le nombre de places de stationnement non utilisées dans les parkings privés de la capitale.

Aussi, 12.5 propose alors aux privés de transformer ces places vacantes en stationnement pour vélos avec des racks à deux attaches, bientôt remplacés par des bornes connectées, et un système de réservation, pour un, six ou douze mois via une application qui permet de réserver et d’avoir accès à ces parkings très simplement, le tout pour un tarif de 18 à 20 euros par mois.

« Notre objectif est de pouvoir fournir une solution de stationnement dans chaque immeuble pour obtenir un maillage complet de la ville », précise l’entrepreneur. Des places sont aussi réservées pour les vélos cargos et d’autres sont des bornes connectées pour les vélos électriques.

Des services complets à venir

Ce maillage, Indigo veut aussi y participer. Après l’inauguration de son premier cyclopark, le groupe prévoit d’en ouvrir 20 de plus en 2022 rien qu’à Paris, pour proposer près de 1.400 places. « Nous avons pour ambition de devenir le leader du stationnement de vélos sécurisé. Pour cela nous visons les 300 cycloparks en France d’ici à 2025, ce qui représenterait 30.000 places », détaille Charles Mahé.

Un développement quantitatif mais également qualitatif d’après Charles Mahé, car l’offre de service doit évoluer : zones au plus près des entrées et sorties de parkings, signalétique adaptée pour la sécurité, service pour les vélos électriques, ateliers pour de la menue maintenance et espaces avec bancs et casiers personnels pour s’équiper… Tout est pensé pour accueillir au mieux les cyclistes.

Les adeptes du biclou pourraient, à terme et à grande échelle, remplacer les véhicules à moteur qui voient leur nombre chuter, pour le plus grand plaisir de la mairie de Paris : « Nous accompagnons ces structures qui ont une délégation de service publique et nous favorisons ces initiatives au moment de l’étude des dossiers. »

Pour Paul Martichoux de 12.5, le prochain objectif est de convaincre les professionnels. Déjà en discussion avec de grands groupes de logistique urbaine et de livraisons, il reçoit aussi des appels de directeurs de ressources humaines qui souhaitent proposer des solutions de stationnement de vélos pour leurs employés. « Ce n’est que le début d’une grande transformation », annonce-t-il.