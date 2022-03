Remboursement pour retard, première ! Ce mercredi, Île-de-France Mobilités (IDFM) lance sa plateforme informatique de remboursement pour dédommager les usagers ayant subi les retards du RER B en 2021. Mise en place conformément aux nouveaux contrats passés entre IDFM, la RATP et la SNCF, elle permet aux usagers impactés par une ponctualité inférieure à 80 % de leur ligne de transport de demander un remboursement partiel de leurs frais.

Cette année, la seule ligne du RER B est concernée sur quatre axes : Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye et Aulnay-sous-bois/Roissy-Charles-de-Gaulle, au nord, et Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Parc de Sceaux ainsi que Robinson/Bourg-la-Reine, au sud.

Les usagers qui empruntent ces axes peuvent donc prétendre au remboursement de la moitié d’un mois d’abonnement Navigo d’un demi-mois pour les axes où la ponctualité a été inférieure à 80 % entre trois et cinq mois, et peut aller jusqu’à un mois entre six et neuf mois. Pour en bénéficier, les usagers doivent avoir un pass actif et se rendre sur la plateforme dédiée​.