Elever un enfant à deux n’est pas toujours une partie de plaisir, alors deux enfants seul(e)… C’est dans cette situation que s’est retrouvée Nathalie en 2015 avec deux petites filles de 3 ans. « J’ai été submergée par le quotidien, confie la maman de 45 ans. J’avais la garde principale, mais je n’avais pas de soutien, ma famille n’étant pas à proximité. » Même si elle n’est pas la seule dans cette situation, elle ne trouve pas de plateformes d’entraide entre mamans solos.

« Si ça n’existe pas, alors je me suis dit qu’il fallait le créer, raconte Nathalie. Ainsi le 1er juillet 2019 est né le groupe Facebook Mama Bears. » Dès le premier jour il compte 500 abonnées, Nathalie ayant eu la bonne idée d’annoncer la création sur d’autres pages Facebook. Aujourd’hui Mama Bears compte un peu plus de 50.000 abonnées sur le réseau social de Mark Zuckerberg. « Cela montre que le groupe répond à un vrai besoin, commente sa fondatrice. Les mamans ont un vrai défi de sortir de l’isolement surtout après une séparation. »

Une appli avec abonnement

Puis Nathalie se dit qu’il y a peut-être le moyen de transformer ça en aventure entrepreneuriale. « Comme je viens du marketing et que c’était un projet Tech, j’ai rejoint un incubateur. Cela m’a permis de mieux cerner les besoins, à savoir briser la solitude des mamans solos et leur permettre de reconstruire un réseau social par l’entraide et la solidarité. » C’est ainsi qu’est née en janvier dernier l’appli Mama Bears. Plusieurs services y sont proposés moyennant un abonnement mensuel (de 1,99 euros à 7 euros). Ainsi un système de géolocalisation permet de rencontrer des mères autour de soi, à la manière d’une appli de rencontre mais sans matching, afin de recréer du lien social. L’abonnement offre également des réductions auprès des partenaires de Mama Bears.

D’autre part, l’appli permet d’accéder à « des ateliers en ligne de 90 minutes sur des sujets bloquants chez les mamans avec des experts, des coachs en parentalité, en bien-être, explique Nathalie. Par exemple, on a fait un atelier avec une avocate sur les sujets des pensions alimentaires. Or l’inscription coûtait 5 euros [pour l’abonnement de base] quand c’est près de 150 euros quand on sollicite un rendez-vous en individuel. » Si l’entrepreneuse peut proposer des tarifs si attractifs, c’est parce qu’elle dispose de sponsors comme Kiabi ou Contrex. Accompagnée par la Fondation Apple et le réseau Entreprendre du Val-d’Oise, cette entreprise de quatre associées compte déjà près de 500 abonnées payantes.

Des hommes infiltrés

Le profil de ces dernières varie beaucoup même si elles se concentrent dans la tranche d’âge 35-50 ans. « Il y a des femmes en garde alternée, des veuves, des femmes dont l’ex-conjoint est absent, des mères en couple qui se sentent seules et qui hésitent à se séparer », liste Nathalie qui signale également la présence de quelques hommes en mission séduction et dont le compte est en général rapidement désactivé. « Je ne privilégie pas la mixité pour éviter de tomber dans le site de rencontres et pour que les femmes se sentent davantage en sécurité, indique la chef d’entreprise. Le week-end dernier, un homme a ainsi envoyé 400 messages aux abonnées de la page ! »

La modération est essentielle face aux trolls et insultes que reçoit quotidiennement Nathalie, qui doit également répondre à celles qui l’accusent de récupération. « Ce projet est construit pour les mamans solos et par les mamans solos, se défend la quadragénaire, qui se voit dans un rôle d’accompagnement. Sans la communauté, je n’aurais pas avancé. » Pour la suite, elle prévoit, avant l’été, de compléter son appli avec une offre d’échange de logements entre mamans solos, et de s’étendre à l’international, notamment pour renforcer cette offre d’échange. Enfin elle n’exclut pas de s’adresser à un public masculin puisqu’elle a déjà déposé le nom « Papa Bears ». Mais ce ne sera pas pour tout de suite.