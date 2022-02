Trop pour certains, pas assez pour d’autres. Après la présentation, ce mardi en réunion publique du projet de pérennisation des « coronapistes », deux associations de cyclistes ont critiqué la politique d’aménagement des pistes cyclables à Paris et estimés que la promesse d’Anne Hidalgo d’une capitale 100 % cyclable « ne sera pas tenue ».

« Les élus ont choisi les Grands Boulevards, l’un des axes les plus stratégiques et prioritaires du Plan Vélo, pour enterrer cet objectif », estiment Paris en Selle et Mieux se déplacer à bicyclette (MDB). « Les élus ont renoncé à aménager le boulevard Saint-Martin sur près d’un demi-kilomètre » où « les cyclistes ne disposeront pas de piste cyclable séparée du trafic automobile et devront circuler dans la voie de bus », déplorent les deux associations dans un communiqué diffusé ce jeudi.

Le vélo comme «variable d'ajustement»

« Sur le reste de l’axe, le projet retenu comporte des pistes unidirectionnelles de chaque côté d’une largeur trop faible, qui ne sera pas à même d’accueillir le volume de vélos », reprochent-elles encore aux élus qui ont « choisi de faire du vélo une variable d’ajustement ».

Avec 250 millions d’euros consacrés aux pistes et au stationnement vélo, la pérennisation de plus de 50 km de « coronapistes » et un travail « sur de nouvelles pistes cyclables », « notre ambition est maintenue et amplifiée », s’est défendu vendredi David Belliard, adjoint (EELV) à la transformation de l’espace public.

Sur le boulevard Saint-Martin, plus étroit que les autres, l’élu écologiste, qui évoque, lui, un « petit tronçon de 180 m » non sécurisé, « comprend l’agacement, la déception » des cyclistes mais assume le choix de « conserver un couloir de bus », choix « d’équilibre entre les transports en commun, les piétons et les vélos ».

Mauvaise note pour Paris

Le baromètre des villes cyclables, publié le 10 février par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), était assez critique envers Paris, qui a récolté la mention D, « synonyme d’un climat moyennement favorable au vélo », et perdu cinq places pour se classer 12e sur 38 parmi les grandes villes.

Alors que les déplacements à vélo ont explosé dans la capitale avec la crise sanitaire (+ 67 % en 2020), «les usagers du vélo réclament une politique vélo plus ambitieuse, en commençant par un réseau cyclable complet et sans coupure », insiste Paris en Selle.

David Belliard relativise ce classement, estimant que les résultats du baromètre « sont plutôt positifs, sauf sur la sécurité ». « C’est pour cela qu’on investit énormément », a-t-il ajouté.