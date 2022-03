« Dans l’avion retour du Salon de l’agriculture en mars 2020, j’ai fait un rêve, raconte avec faconde Jacques Pedehontaà, maire d’un petit village béarnais et vice-président de l’agence d’attractivité et de développement touristiques des Pyrénées-Atlantiques. On allait sortir tous les animaux du salon pour les faire déambuler dans Paris. Je me suis réveillé lors de la descente à Pau, mais j’ai gardé l’idée en tête. » Profitant du confinement, il a alors écrit le projet, celui des Folies Béarnaises, une transhumance sur les Champs-Elysées. L’histoire n’est peut-être pas tout à fait vraie, mais en tout cas elle est belle, comme l’image que veut donner Jacques Pedehontaà de son terroir.

Deux ans après ce rêve, les Folies béarnaises se tiendront donc dimanche 6 mars, en clôture du Salon international de l’agriculture (SIA), profitant de la journée mensuelle de piétonnisation des Champs-Elysées. Au programme, quatre groupes polyphoniques béarnais se produiront sur une scène au niveau du métro George V de midi à 14 heures, histoire de se mettre en jambes avant la grande parade. Celle-ci déambulera sur un parcours d’un kilomètre entre l’Etoile et le rond-point des Champs-Elysées. « Composée de sept tableaux, elle sera menée par Henri IV sur son cheval blanc », précise Jacques Pedehontaà. Pour la petite histoire, le Vert-Galant sera incarné par le comédien Bernard Montfort, également en charge de la scénographie, et que certains ont pu croiser sur le Tour de France grimé en roi de Navarre.

« Ça ne sentait pas toujours bon »

Viendront ensuite, « 2.022 brebis avec bergers et chiens ; des attelages bovins avec ânes, mules et chevaux ; 350 artistes, chanteurs, danseurs, circassiens ; des marionnettes géantes », énumère l’élu béarnais, qui promet une apothéose finale avec un canterà (chant final) à l’unisson. La principale attraction sera bien sûr la présence inhabituelle de ces milliers de brebis sur les Champs. Elles arriveront en camion « 36 à 48 heures avant le défilé pour que les animaux récupèrent », explique Didier Hervé, directeur de l’Institution patrimoniale du Haut-Béarn (IPHB) qui précise « avoir prévu des pâturages au lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye et dans une ferme dans l’Oise ». Enfin pour que les animaux soient au top pour parader, ils seront « suivis par un vétérinaire et un kiné-osthéo ».

De gauche à droite, Jean-Luc Poulain, président du SIA, Sandra, Jacques Pedehontaà, le sénateur Max Brisson, Célestin, Karine et Didier Hervé. - G. Novello

Mais il n’y a pas que les animaux, il y a aussi les bergers et bergères. C’est d’ailleurs également le but de la parade que de « mettre ces hommes et ces femmes en avant » car « chaque berger est un livre d’histoire », assure, lyrique, Jacques Pedehontaà. Les 2.022 brebis seront donc guidées par les 13 plus vieux bergers et 13 plus jeunes bergères des vallées d’Ossau, Aspe et Barétous. Parmi eux, Célestin, qui porte beau ses 80 printemps et a « connu beaucoup de transhumances ». Au début, « ce n’était pas facile, les bonnes places étaient prises, raconte le vieil homme. Il fallait faire la cabane en arrivant, couper un tronc pour y tendre une bâche dessus ». Lui-même en convient, « on se lavait le bout du nez, ça ne sentait pas toujours bon ». Célestin a quitté les estives (pâturages d’été) pyrénéennes il y a 4-5 ans, la relève étant assurée par ses fils et petit-fils, et puis « les moutons, il faut les suivre ».

« Célébrer la ruralité au cœur de la capitale »

Ce mode de vie, qui paraît tellement lointain vu de région parisienne, Sandra le perpétue avec son mari et ses deux enfants. Dans les estives, « on reste du 1er juillet à fin août, détaille la bergère. Pendant les cinq premières années, on a vécu dans une cabane de deux pièces avec toit en tôle, sans eau, ni électricité. » Situé à 1990 m d’altitude et à 1h30 à pied d’une route, le refuge est ravitaillé par hélicoptère avant la transhumance ou par muletage une fois par semaine pour « apporter le pain et les produit frais et descendre les fromages au saloir ». Car ceux-ci sont fabriqués sur place. « Comme nous n’avons rien pour refroidir le lait, on doit faire le fromage le matin et le soir, explique Sandra. Du 1er juillet au 15-20 août, on commence vers 6 heures et on finit vers 23h30 - minuit, car il y a 2h30 de traite et 3 heures de fabrication matin et soir », sans compter la surveillance des 360 brebis qui peuvent grimper jusqu’à 2.400 m d’altitude.

Une vie bien loin de la « French Tech » mais qui répond à un « besoin de nature et de liberté », explique Karine, bergère depuis quinze ans, et qui après deux jours à Paris, a déjà envie de retrouver ses montagnes. « Les Folies Béarnaises ça permet de vous mettre au contact de notre quotidien, ça donne un petit aperçu », ajoute-t-elle. Jacques Pedehontaà ne dit pas mieux, lui qui veut « célébrer la ruralité au cœur de la capitale ». Avec ses Folies, il souhaite avant tout « délivrer un message positif de la ruralité » et prouver qu’on peut « faire coexister tradition et modernité ».