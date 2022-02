Vingt-deux ans déjà. Depuis le sacre de Sonia Rolland à l’Hôtel de Ville de Paris, le 11 décembre 1999, l’Île-de-France n’a pas accueilli une cérémonie d’élection de Miss France. Mais le titre de Diane Leyre, la nouvelle reine de beauté « made in Neuilly-sur-Seine », pourrait changer la donne. Même si, contrairement à l’Eurovision, l’organisation de la prestigieuse cérémonie n’est pas automatiquement dévolue à la région tenante du titre.

« Il n’y a pas de règle établie », explique Sylvie Tellier. Interrogée par 20 Minutes, la, directrice générale de la société Miss France explique que rendre automatique l’organisation par la région tenante du titre serait compliqué : « Nous travaillons habituellement un a deux ans en amont de l’élection. Aussi, je suis en perpétuelle discussion avec les régions qui se manifestent. »

L’Île-de-France part avec un coup d’avance

La seule règle que la Miss France 2002 s’impose est de respecter un délai de cinq années avant de réattribuer la cérémonie à une même région. « Nous réalisons un film où les miss mettent en valeur la ville et la région qui accueille l’élection. Ça n’aurait pas de sens de le faire deux années de suite. Mais les agglomérations sont en perpétuel mouvement, et donc, en cinq années, elles ont eu le temps de changer. » Seule exception connue, Lille en 2016 et en 2019 que Sylvie Tellier explique par une réelle volonté, d’abord de la ville, puis de la région.

Si les cinq dernières régions ont peu de chance d’être les heureuses élues cette année, cela laisse d’autant plus de chance à l’Île-de-France. Mais la vraie opportunité à saisir reste la couronne de Diane Leyre selon Sylvie Tellier : « Même lorsque je m’engage par principe avec une région un ou deux ans avant, je mets toujours un astérisque bien visible dans l’accord, si la région de la miss en titre s’engage, elle a la priorité. C’est une tradition que j’ai imposée depuis j’ai pris les rênes de la société Miss France. »

Presque tous les critères sont réunis

L’Île-de-France a donc toutes ses chances… à deux conditions près. La première est de réellement vouloir l’élection. Très populaire, la cérémonie est lorgnée par beaucoup de villes et de régions, aussi il faut que les candidats montrent un réel intérêt. « Nous travaillons en partenariat. Il n’y a pas d’argent qui transite mais nous nous engageons leur fournir un maximum de visibilité et nous apportons un dynamisme économique en investissant dans les traiteurs et hôtels locaux. En échange, les localités nous fournissent les espaces. » Cette exigence touche ainsi directement la seconde condition : la région doit disposer d’une salle importante en taille, « type Arena, Zenith ou grand parc d’expositions », soit au moins 5.000 places et un parc hôtelier suffisant pour accueillir toutes les délégations et invités qui doivent être présents.

« Nous avons eu le cas l’Alsace qui s’était manifestée en 2012 après l’élection de Delphine Wespiser. Malheureusement la seule salle en capacité de nous accueillir était le Zénith de Strasbourg. Et en plein mois de décembre, avec le marché de Noël, il n’y avait pas assez de places disponibles dans les hôtels », regrette Sylvie Tellier.

Quand on veut, on peut

Sur ce dernier critère, la directrice confirme que l’Île-de-France a tous les atouts logistiques pour, enfin, s’octroyer l’organisation de Miss France : la région dispose de plusieurs grandes salles qui remplissent le cahier des charges et la structure hôtelière de la région est riche à souhait.

Si le coût d’une telle opération est parfois difficile à connaître, la mairie de Caen, hôtesse de la dernière élection avait rendu public les comptes de la cérémonie 2022. Bilan : 31.177 euros à la charge de la ville. Reste la question de la volonté… A ce sujet, Sylvie Tellier ne révélera aucun secret, préférant continuer les discussions avant de souffler une direction. Contactées par 20 Minutes, aucune institution, de la région à la ville de Paris n’a souhaité s’exprimer avant le verdict, ne précisant pas si elles postulaient pour recevoir la cérémonie. Au moins, elles savent que la couronne est à portée de main…