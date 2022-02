Non, la ville de Paris n’a pas été frappée par une vague d'accident de la route mortelle ces derniers jours. C’est pourtant ce que pourraient laisser penser toutes les silhouettes noires apparues ce vendredi matin sur les trottoirs de la capitale. Similaires aux panneaux habituellement apposés sur les bords de route pour signaler qu'un drame a eu lieu à cet emplacement, elles affichent des messages tels que « Poignardée à mort par un homme en liberté conditionnelle » ou « Mon agresseur a été condamné à 10 ans de prison, il est sorti au bout de 5 ans ».

Signalées par la journaliste indépendante Coline Clavaud-Mégevand sur Twitter, ils ont été vus à différents endroits de la capitale selon les témoignages visibles sur les réseaux sociaux : près des stations de métro Jules-Joffrin (18e), Guy-Môquet (18e), Odéon (6e), dans le 15e arrondissement et à Montreuil.

Dans le Nord de Paris (et probablement ailleurs) fleurissent ces silhouettes. Derrière, on imagine une assos de lutte contre les violences faites aux femmes et les #feminicides.

En réalité, il s'agit du "think tank apolitique" Institut pour la Justice. Et ça pue grave ⬇️ pic.twitter.com/9kVWNZdKzx