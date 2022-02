L’idée commence à faire tache d’huile. Au Canada , les routiers occupent depuis plusieurs jours Ottawa avec leurs poids lourds, encerclant les bâtiments officiels pour montrer leur mécontentement face aux restrictions sanitaires contre le Covid-19 prises par le gouvernement Trudeau. Et le mouvement de protestation débarque en France.

Nommé le « convoi de la liberté », il doit regrouper beaucoup de protestations à l’image du mouvement des « gilets jaunes » débuté 2019. S’il est difficile de connaître leurs intentions exactes, les différents groupes créés sur les réseaux sociaux s’accordent pour se retrouver à Paris ce samedi.

L’échangeur de la porte de Bercy comme point de ralliement

Selon la page Internet convois.fr créée pour l’occasion, pas moins de huitconvois, ont prévu de se regrouper au niveau de l’échangeur de la porte de Bercy, dans le 12e arrondissement, ce vendredi à 20 heures.

Les convois en provenance de Brest, Bayonne, Perpignan et Montpellier arriveront par l'A6, tandis que ceux Nice, Mulhouse et Strasbourg arriveront par l'A4, celui de Lille par l'A3. Le dernier, qui part de Cherbourg devrait être le plus visible pour les Parisiens, puisque arrivant de Cherbourg par l'A14, il a prévu de traverser Paris par le rond-point Charles-de-Gaulle-Etoile, passer devant l’Hôtel de Ville de Paris et rejoindre le point de rendez-vous en longeant la Seine.