Olémains !, le jeu de société parisien au succès (inter)national

La différence entre sentir des épices et faire un test PCR ? Aucune si c’est un mauvais mime qui essaie de les faire deviner. Et des mimes, il devrait s’en révéler un certain nombre avec le nouveau jeu de société à la mode : Olémains ! Sorti en octobre dernier, le jeu de la société éponyme basée dans le 18e arrondissement de Paris connaît déjà le succès. Une chose rare dans un secteur où le succès se construit très lentement et principalement par le bouche-à-oreille. La réussite d’Olémains ! n’est pas due au hasard, avant même sa sortie, le jeu comptait déjà plus d’un million d’adeptes.

Car ce jeu de société flambant neuf est en réalité le prolongement d’une application mobile qui cartonne depuis cinq années sur les smartphones. Le principe est assez simple, l’un des participants lance l’application et porte son téléphone à son front. Ses coéquipiers, en face, doivent lui faire deviner le personnage ou l’action qui est inscrite sur l’écran. Si le mot est deviné, le possesseur du téléphone le penche vers le bas et gagne un point, s’il se trompe, il le penche vers le ciel et passe au suivant. Celui qui en aura deviné le plus en une minute aura gagné.

Bonnes notes et super commentaires

« Nous comptons aujourd’hui plus d’un million de joueurs toutes plateformes confondues », raconte Nicolas Saleil, fondateur et directeur général de Olémains ! . Pas mal pour un jeu qui est né d’un week-end pluvieux entre amis. « Nous étions enfermés dans une location, et aucun jeu à disposition. Nous avons donc commencé à chercher une application de jeu mobile qui pourrait faire l’affaire », explique-t-il. Malheureusement, pour la bande, la plupart des jeux disponibles se jouent en solo. Commence alors une réflexion pour créer une application qui pourrait faire office de d’activité collective.

« En 2017, nous avons passé le week-end à créer, à discuter de thèmes, à imaginer des mimes. A un moment, quelqu’un a dansé la comptine pour enfants Haut les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain », se souvient-il. C’est décidé, le jeu s’appellera Olémains ! et son logo sera un lapin.

Le jeu propose une table de points et des centaines de cartes. - R.LEDOURNEUF

Après quelques week-ends expressément dédiés à la réflexion sur le jeu, les amis décident d’investir quelques milliers d’euros pour créer l’application. Un développeur est engagé, le nom de l’entreprise est déposé, un ami graphiste crée le lapin et en quelques semaines, l’application est disponible sur les plateformes. « C’était un super projet entre potes qui a pris tout de suite. Nous avions des super notes sur les “stores”, les commentaires étaient bons. Ça a duré deux années comme cela, on se voyait de temps en temps pour créer de nouveaux thèmes et pour jouer mais nous avions tous notre travail à côté et des vies à mener », explique Nicolas Saleil.

Un jeu pour ceux qui veulent laisser le téléphone de côté

En 2020, le jeune fondateur se décide à professionnaliser l’application. « J’y croyais à fond, nous avions 200.000 téléchargements, des Youtubeurs en parlaient. J’ai proposé à mes amis de m’y consacrer à plein temps pour mieux monétiser le jeu. » Et ça marche, des partenariats avec des influenceurs comme Norman ou Michou, des extensions payantes… Le jeu atteint le chiffre symbolique du million de téléchargements.

Alors que les amis continuent de se retrouver pour développer le jeu, beaucoup de personnes sollicitent Nicolas Saleil pour lui suggérer un jeu de société sur le même principe. « Beaucoup disaient que lorsqu’ils sont en famille ou avec les enfants, ils veulent se couper de la technologie et laisser le smartphone de côté. On a aussi des professeurs qui nous ont demandé un jeu sur le thème de leur matière, de l’Histoire à la SVT. »

Paris, la France… bientôt l’Europe ?

Le domaine du jeu de société est très différent du numérique et il est difficile de s’y faire une place. Mais le succès de l’application mobile ouvre certaines portes. D’abord une collaboration avec Blackrock Games, le grand éditeur de jeux en France et surtout une base de données monstrueuse. « Grâce aux 100 millions de parties déjà jouées sur l’application, nous connaissons nos joueurs, où ils vivent, quel âge ils ont, quels sont les thèmes qu’ils préfèrent, les sujets qu’ils trouvent facilement ou non, cela nous permet de tester beaucoup de choses, détaille Nicolas Saleil, on s’en sert pour créer la meilleure version en jeu de société. »

Reste que pour placer son jeu sur le marché, le jeune entrepreneur a vu les choses en grand. Investissements marketing, déplacements dans les magasins spécialisés pour convaincre les vendeurs - « les vrais prescripteurs du jeu »-, déploiements chez les grands distributeurs comme la Fnac ou Cultura. Une stratégie payante au regard des premiers résultats de Noël qui s’annoncent : « Les chiffres ne sont pas encore consolidés, mais les premiers qui arrivent sont très bons. »

Un succès qui donne des ailes puisque Olémains ! finalise actuellement une version du jeu en anglais et travaille sur des prototypes en allemand et en espagnol. Une touche européenne pour un jeu fabriqué en Pologne. « Nous tenions à ce que ça reste dans l’UE. Et notre rêve serait de le faire fabriquer en France, si nous trouvons le bon partenaire à tous les niveaux. Et pourquoi pas en Île-de-France ? »