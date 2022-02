David Belliard va d’ailleurs envoyer deux courriers à Barbara Pompili , ministre de la Transition écologique et Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement, pour « demander un renforcement des aides aux plus vulnérables et une meilleure régulation du marché de l’énergie ».

Ce sont des étrennes au goût amer pour 15.000 locataires de la RIVP ( Régie immobilière de la ville de Paris ). Ce bailleur social, contrôlé par la ville de Paris et comptant plus de 63.000 logements a fait face, à la fin de l’année dernière, à la défection de son fournisseur de gaz au moment où les prix de l'énergie explosaient . « A l’automne 2020, nous avons passé un contrat de fourniture de gaz avec la société E-Pango, qui s’engageait à nous livrer du gaz à prix fixe, rembobine David Belliard , président de la Régie. Cette entreprise, qui ne produit pas de gaz mais est un simple intermédiaire, avait l’agrément de l’Etat et était raccord avec les règles des marchés publics. »

Les élus communistes demandent de la « cohérence » à la majorité

La rupture du contrat par E-Pango, Jean-Noël Aqua, du groupe Communiste et citoyen, « trouve ça scandaleux ». « C’est un calcul purement capitalistique, or l’énergie n’est pas un bien comme un autre », développe l’élu du 13e arrondissement. Et c’est au nom de cette logique qu’il s’oppose au projet de SEM (société d’économie mixte) Axe Seine Energie qui sera présenté en Conseil de Paris, à partir du 8 février. Pour résumer, cette SEM, dont les actionnaires seront Paris, Le Havre, Rouen, la métropole du Grand Paris, mais aussi des acteurs privés ou parapublics, a deux objectifs résumait Emmanuel Grégoire : « prendre des participations dans des opérateurs privés pour favoriser l’énergie durable sur l’axe Seine et accélérer la transition énergétique de Paris ». Si Jean-Noël Aqua ne s’oppose pas aux objectifs, il refuse « la logique de mise en concurrence » que l’initiative sous-tend et appelle à ce que la production et la distribution de l’énergie soient faites dans un cadre 100 % public afin précisément d’éviter des mésaventures comme celle que la RIVP vient de subir. Il demande donc de « la cohérence » à la mairie qui ne peut pas à la fois se plaindre d’un marché libéralisé et en même temps y participer via cette nouvelle SEM.