Le bois de Vincennes est-il menacé ? C’est ce que suggèrent les près de 63.000 signataires de la pétition « Touche pas à mon Bois », mise en ligne il y a plusieurs semaines. Pour eux, le projet du prolongement de la ligne 1 du métro met très clairement en danger le poumon vert de l’est parisien. Ensemble, ils disent « non au massacre ».

Cette vive opposition est une épine dans le pied des élus des principales communes du Val-de-Marne concernées. Le dossier semblait pourtant enfin être prêt à entrer sur les rails. Une enquête publique vient d’ailleurs d’être lancée ce lundi 31 janvier pour présenter les caractéristiques et impacts du projet, ainsi que pour recueillir les avis du public. Celle-ci se tiendra jusqu’au 2 mars prochain.

Deux visions qui s’opposent

A Vincennes, le sujet oppose très nettement ceux qui ne veulent pas toucher au bois et à sa biodiversité, et les autres, convaincus que les trois stations de métro supplémentaires pourront répondre à un réel besoin de transports publics en accord avec un certain modèle de transition écologique. Cinq kilomètres plus loin – la longueur de l’extension envisagée –, le tracé et les travaux semblent moins faire débat, souligne Jean-Philippe Gautrais, le maire communiste de Fontenay-sous-Bois. « Il y a un consensus très fort à Fontenay concernant le prolongement de la 1, et ce, quelle que soit la couleur politique, parce qu’il y a un enjeu extrêmement important pour mailler le territoire. »

Le projet actuel prévoit des travaux sur 1,4 hectare dont 0,8 hectare de bois et l’alignement d’arbres feront l’objet d’un déboisement (le reste correspondant à de la pelouse ou à de la voirie). « Touche pas à mon Bois » déplore le tracé tel qu’il a été retenu en l’état, ainsi que les modalités de construction (notamment à ciel ouvert) qui mettrait, selon lui, en péril l’avenir de la faune et la flore actuellement présente, dont plusieurs arbres centenaires.

Un constat loin d’être partagé par Sylvain Blanquet. Le président de l’association Métro Rigollots – Val de Fontenay estime que « la plupart des gens sont très attachés à l’arrivée du métro ». Il ne comprend pas la position du collectif. « Il ne faut pas avoir de principe en se disant : “Mettons tout sous-cloche, ne touchons à rien.” Pour moi, ce n’est pas la méthode, la nature ça s’entretient autant qu’une maison. » Il estime par ailleurs, que ces travaux pourraient permettre de « reboiser des zones du bois de Vincennes qui le nécessitent ».

Le tracé en question

Barbara Jakowska, horticultrice et jardinière paysagiste déplore ce qu’elle estime être une solution de facilité. « Tous les discours sont bons pour couper ! » Cette Fontenaysienne est rejointe par la Vincennoise Marie-Noëlle Bernard. Elles sont toutes les deux engagées avec « Touche pas à mon Bois ». Pour elles, la question de l’impact sur l’environnement n’est pas suffisamment prise au sérieux. Pour étoffer ses dires, le collectif s’appuie également sur le dernier avis rendu par l'Autorité environnementale (Ae). Celui-ci juge que l’étude d’impact est incomplète et ne peut pas en l’état « permettre d’analyser correctement les incidences environnementales ».

« Interroger le tracé aujourd’hui, c’est en réalité vouloir enterrer un projet pour une raison qui est de notre point de vue présenté de façon malhonnête. », considère pour sa part Gaylord Le Chequer, premier adjoint de Montreuil. Jean-Philippe Gautrais, ajoute quant à lui, qu'Ile-de-France Mobilités (IDF Mobilités), qui pilote le projet, a d’ores et déjà répondu à certaines des recommandations données par l’Ae l’année dernière. L’établissement public administratif a récemment indiqué que des compensations écologiques et forestières étaient prévues. Après travaux, seuls 200 m2 ne seront pas concernés par une revégétalisation.

Un projet dans les cartons depuis longtemps

L’idée d’un prolongement de la ligne 1 est à l’étude depuis qu’une première concertation publique a été lancée en 2014. Si le projet se concrétise, il conduira, à l’horizon 2035, à la création de trois nouvelles stations de métro : Les Rigollots, Grands Pêchers et Val-de-Fontenay. Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête publique lancée cette semaine, ainsi qu’à la remise de son rapport que le prolongement pourra réellement se faire, à condition qu’une déclaration d’utilité publique soit prononcée par la préfecture.

Lorsque l’enquête publique a été reportée fin 2021, « nous avons eu très peur », explique Gaylord Le Chequer. D’après le premier adjoint au maire de Montreuil, si celle-ci n’avait pas été reprogrammée, cela aurait conduit à « enterrer » le projet « pendant 10 ans ». Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’extension de la ligne 1 est à l’étude. Depuis 1934, l’idée d’un éventuel prolongement est régulièrement relancée.

Autre ombre qui plane sur l’extension, l’avis défavorable rendu par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI). Cette administration d’Etat coordonne et gère certains fonds publics accordés pour ce type de travaux. Jean-Philippe Gautrais conteste le contenu du rapport, qu’il n’estime pas du tout « réaliste » et dépourvu d’arguments qui « tiennent la route ». « De mon point de vue leur positionnement est moins technique que politique », conclut le premier édile communiste.

Dilemme écologique

Pierre Serne est conseiller EELV à la mairie de Montreuil. Pour lui, beaucoup de choses restent à trancher. D’après lui, sur ce dossier, « la position des écolos, elle n’est pas simple à tenir ». L’ancien vice-président d’IDF Mobilités (2012-2015) est absolument favorable au prolongement, mais pas à n’importe quel prix. D’après lui, il faudrait que les autres alternatives pour ne pas devoir « bazarder une partie du bois de Vincennes », en réalisant notamment des travaux sans utiliser de tranchées ouvertes, soit plus sérieusement étudiées.

Lorsqu’il était encore aux manettes de l’établissement public, l’élu avait pourtant mis en garde. « C’est fou, vous ne vous rendez pas compte de ce qu’il va se passer. Il y a des gens qui vont s’attacher aux arbres… Et je serais peut-être même avec eux ! » D’ailleurs, « si ça avait été des îlots d’immeubles haussmanniens, ils n’auraient pas [envisagé de] les raser », présume celui qui était à l’époque élu à la municipalité de Vincennes.

Pour Sylvain Blanquet, c’est tout vu, le désenclavement de l’est de Paris est essentiel. « Quand vous avez le métro à côté de chez vous, vous pouvez vous déplacer plus facilement. Vous n’êtes pas obligé de prendre tout le temps votre voiture. De consommer des énergies fossiles qui deviennent de plus en plus chères… C’est un mode de vie qui devient amélioré. »

De leur côté, les membres de « Touche pas à mon Bois » restent sur le qui-vive. Marie-Noëlle Bernard, qui fait également partie de l’association Groupe national de surveillance des arbres (GNSA), explique que des suites juridiques sont envisagées si le projet devait voir le jour. Mais pas seulement. « Je ne sais pas si on créera une ZAD, mais s’attacher aux arbres, c’est complètement concevable et envisageable. »