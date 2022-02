Après l’escalade ces derniers jours assisterait-on à une forme de détente ? On ne parle pas ici de la situation en Ukraine mais de celle des usagers de crack du site de Forceval, près de la porte de la Villette, à Paris. Après le vrai-faux déménagement dans le 12e arrondissement, tous les acteurs du plan crack se sont réunis ce mardi matin pour tenter de surmonter leurs divisions et d’avancer dans la prise en charge de ces populations particulièrement fragiles. Etaient présents autour de la table, le préfet de la région d’Ile-de-France, le préfet de police Didier Lallement, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, la Ville de Paris, le parquet et la Mildeca (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives). Que du beau monde donc.

La principale décision de ce comité est l’ouverture de 70 places d’hébergement supplémentaires pour renforcer le dispositif Assore, opéré par l’association Aurore et financé par l’Etat et la ville de Paris. « Ces derniers jours, le passage des maraudes a fait apparaître que 70 personnes environ sont en besoin de mise à l’abri urgente. Il s’agit de personnes en situation de particulière vulnérabilité », indique, en préambule de cette annonce, le communiqué de la préfecture d’Ile-de-France. « Tant mieux, car on a des gens qui dorment à la rue », commente Anne Souyris, adjointe en charge de la Santé à Paris. Au total, le dispositif Assore comptera donc 510 places.

La préfecture relance la mairie

Surtout, le texte du comité indique que l’ARS a lancé le 27 janvier un appel à projets afin de « mettre en place une offre d’hébergement médicalisé de type LHSS [Lits halte soins santé] et LAM [Lits d’accueil médicalisés] orienté sur les addictions ». « Au vu de la situation actuelle » cet appel à projet va suivre une procédure accélérée et les « crédits concernés, prévus par l’Etat, ont été dégagés ». Cette annonce est très importante puisqu’elle tente de corriger l’une des principales failles du plan crack, à savoir l’échec de la logique de parcours. Celle-ci, « qui était au cœur de la prise en charge médico-sociale, a été entravée par le manque de places d’hébergement « en aval », destinées à un séjour plus pérenne que l’hébergement d’urgence », écrivait la Chambre régionale des comptes dans son rapport de décembre dernier.

Or c’est justement ces hébergements « en aval » que doit mettre en place cet appel à projets pour sortir durablement les usagers de crack de la précarité. Anne Souyris réclame également l’ouverture de davantage d’unités d’hébergement spécialisé (UHS), qui sont des sortes d’appartements de réinsertion. « Le plan crack en prévoyait 68 et nous en avons 26 aujourd’hui, sachant qu’il n’y a pas encore d’UHS pour les femmes, davantage susceptibles de subir des violences », indique Anne Souyris.

Enfin, le communiqué fait la part belle aux actions mises en place depuis l’installation des usagers de crack à Forceval le 24 septembre dernier : renforcement des maraudes, bus d’accueil soutenu par l’ARS et la RATP, amélioration de la prise en charge psychiatrique.

Malgré tout, la hache de guerre n’est pas tout à fait enterrée entre les services de l’Etat et la mairie de Paris puisque le communiqué précise bien que « l’ensemble de ces actions a été engagé à l’initiative des services de l’Etat ». D’autre part, la préfecture renvoie la balle dans le camp de la mairie : « l’Etat reste à l’écoute de toute proposition complémentaire qui pourrait être effectuée par la Ville de Paris en termes de lieux possibles d’implantation de structures de prise en charge, notamment d’espaces de repos. » Ce qui fait bondir l’adjointe à la Santé : « Nous leur faisons des propositions comme l’ouverture la nuit des Caarud [Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues] ou la création d’un Caarud réservé aux femmes, mais on n’a pas de retour. » Le dialogue n’est pas encore tout à fait rétabli.