Des Vélib' introuvables ou alors incapables de rouler plus de 200 mètres ? Vous en avez fait l’expérience ? Sylvain Raifaud aussi, lui qui est abonné depuis 2007. Il est surtout le président du Syndicat Autolib’ Velib’ Métropole (SAVM) qui regroupe une grosse soixantaine de communes franciliennes. Et le SAVM, comme son président, n’est pas du tout satisfait de son prestataire Smovengo. « Le service délivré n’est pas au niveau attendu pour un service public de cette envergure et ne permet pas une expérience utilisateur satisfaisante », allume le syndicat dans un communiqué publié le 25 janvier.

« Smovengo ne remplit pas les critères mis en place, notamment au niveau de la disponibilité effective des Vélib' en station et du nombre de vélos qui circulent », affirme Sylvain Raifaud, par ailleurs élu EELV de Paris. Pour lui « il faut que Smovengo fasse des efforts tout de suite ». En conséquence, le SAVM envisage d’imposer des pénalités à son prestataire qui, selon Le Figaro, pourraient atteindre près de 10 millions d’euros. Un chiffre tempéré par Sylvain Raifaud qui précise « être dans une discussion contradictoire » et « attendre des propositions » de Smovengo. Afin d’y mettre un peu plus de poids, il ajoute « envisager une sortie en bon ordre » si jamais son client ne parvient pas à redresser la barre et que les conditions du contrat ne sont pas satisfaites.

« Il faut que les actionnaires fassent des efforts »

Sylvain Raifaud est d’autant plus remonté qu’en février dernier le SAVM a décidé d’une évolution de la grille tarifaire en faveur de Smovengo pour faire face à la sur-utilisation des Vélib' à assistance électrique. Mais cette hausse de la rémunération n’a pas entraîné d’amélioration globale du service. D’où le coup de poing sur la table. « Les salariés de Smovengo sont des gens engagés mais ils n’ont pas les moyens, il faut que les actionnaires fassent des efforts », assène l’élu EELV. Sollicité, Smovengo ne fait pour l’instant aucun commentaire.

En parallèle, le SAVM a décidé de lancer un audit pour obtenir une « appréciation globale du service » et voir comment améliorer tout ça. « Nous avons élaboré un cahier des charges et sommes en train de passer l’appel d’offres », détaille Sylvain Raifaud. L’idée est aussi d’en profiter pour voir comment étendre Vélib' afin que « le service devienne pleinement métropolitain ». Et l’élu se sait « attendu » par les près de 360.000 abonnés. Mais aussi par les communes membres du SAVM. Car les 40 millions d’euros de budget annuel du syndicat viennent pour moitié des recettes usagers et pour moitié des contributions des collectivités locales. Qui en ont marre de payer pour un service de mauvaise qualité.