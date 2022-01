Le projet n’aura pas tenu 48 heures. Ce mardi, par un communiqué, la préfecture de police de Paris a annoncé l’abandon du projet de déplacement des consommateurs de crack sur le site du 12e arrondissement de Paris.

Le préfet de police y affirme prendre « acte de la virulente opposition de la maire de Paris à tout projet de déplacements des usagers du crack hors de la place Auguste-Baron ».

Le préfet de police fustige le refus de la mairie de Paris

Didier Lallement, qui avait indiqué mardi vouloir déplacer les consommateurs de crack du nord-est parisien vers une friche ferroviaire de Bercy, regrette la position de la mairie de Paris et son refus de « faire la moindre proposition ».

Il récuse également les reproches répétés d’inaction de la police dans sa lutte contre les trafiquants et les consommateurs et continue de demander à la ville de Paris de nettoyer le camp actuel ou s’accumulent selon lui les débris et les cabanes, refusant qu’un « bidonville » qui masquerait à la vue des policiers les trafics de drogue.