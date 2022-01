Nos rues ont du talent… Et des papilles ! Notre série « Plein les doigts » reprend du service. 20 Minutes vous fait découvrir ce que la street-food à la française a de meilleur à offrir. Et là, on est allé à deux pas du Centre Pompidou, dans le 3e arrondissement de Paris, pour manger une pizza préparée par… un robot.

Le petit nom du robot, c’est Pazzi, comme le nom de l’enseigne. Ouvert en 2021, dans cette pizzeria, aucun être humain ne cuisine. Tout est automatisé. Le client commande la pizza sur des bornes et un robot met la main à la pâte. « Tout a été fait pour que l’on ait l’impression que les pizzas sont faites par un humain, assure la directrice marketing de l’enseigne, Jennifer Cohen-Solal. Les ingrédients sont distribués aléatoirement sur la pâte par exemple, comme le ferait un chef. »

Toutes les recettes vendues ont été conçues par un chef d’exception : Thierry Graffagnino, triple champion du monde de la pizza. Chez Pazzi, on compte une dizaine de recettes. Certaines pizzas sont classiques, comme la margarita, d’autres sont plus farfelues, comme la Limousine, pizza avec des bouts de viandes, « un best-seller », confie fièrement Jennifer Cohen-Solal. Comptez autour de 11 euros pour vous en procurer une.