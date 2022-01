Comme pour les opérations de santé ou la chirurgie esthétique, pour se sentir bien dans sa peau, il faut d’abord passer par un coup de bistouri, et souvent, ça fait mal. C’est en substance ce que propose le projet « Embellir votre quartier ». Travaux, chantiers, c’est la promesse faite par Jacques Baudrier, adjoint d’ Anne Hidalgo en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public. Ce mercredi, il a tenu un point sur l’évolution de ce projet.

Pour la phase 1 de ce projet, 17 quartiers avaient été sélectionnés pour être soumis aux commentaires et desiderata des Parisiennes et Parisiens et de leurs élus sur les changements à opérer. La mairie de Paris revendique 2.500 projets proposés sur le site idee-paris.fr et 16 des 17 concertations sont terminées depuis le mois d’octobre 2021.

#EmbellirVotreQuartier les travaux commencent !

À la suite de la création d'une nouvelle entrée du métro @Ligne11_RATP, la rue du Temple évolue et va accueillir une placette piétonne végétalisée, des bancs, des arceaux vélos et une fontaine Wallace.

Fin des travaux dans 6 mois. pic.twitter.com/ajFlwy2zoj — David Belliard (@David_Belliard) January 26, 2022

Aussi, l’heure est à l’action, et la phase 1 du projet va passer en « mode travaux activé ». Au total, 250 opérations d’aménagement sont lancées dès ce mois de janvier. Rues aux écoles, élargissement de trottoirs et piétonnisations, végétalisation de quartiers, aménagement de pistes cyclables… Tous les quartiers sélectionnés vont subir un important lifting. S’ils sont trop nombreux pour être listés ici, tous les habitants des quartiers concernés recevront, ou ont déjà reçu, un livret de six pages détaillant les travaux à venir et ces informations pourront être disponibles sur le site de la mairie de Paris. Jacques Baudrier a d’ailleurs insisté sur l’effort de communication qui sera fait autour des projets à venir, avec la pose, notamment, de signalétiques et de cartes pédagogiques sur les aménagements. Ils pourront aussi être suivis en direct sur Internet depuis la carte des chantiers de Paris.

Petit à petit, tous les quartiers seront touchés

La phase 1 sur de bons rails, la phase 2 peut débuter. De février à mars, neuf quartiers sélectionnés vont voir les concertations démarrer. Ils sont majoritairement basés dans les grands arrondissements de la capitale, « pour éviter de favoriser les arrondissements centraux plus petits », et suivront le même processus avec la possibilité de participer par Internet, via des balades organisées et des réunions publiques. Jacques Baudrier espère « une plus grande participation des habitants » pour cette seconde phase, la première ayant été freinée par les confinements. Les concertations se termineront vers le mois d’octobre et les travaux devraient débuter dès la fin de cette année 2022.

Voici les quartiers concernés par les 3 premières phases d'embellir votre quartier. (Capture d'écran) - Mairie de Paris

Ce sera alors au tour de la phase 3 en 2023, puis de la phase 4 en 2024, puis de la phase 5… Cette stratégie permet d’étaler les chantiers dans le temps et de les borner à des zones très précises. En moyenne, 6.000 travaux sont en cours en permanence dans la capitale et ils ne représentent « que » 1 % de la superficie de la ville selon la mairie de Paris. Les chantiers de la mairie de Paris correspondent à un tiers des travaux, un autre tiers vient du BTP et le dernier tiers des travaux des opérateurs de réseaux (RATP, gaz, électricité).

Quelques mois de travaux pour des années de tranquillité

Ainsi, pour limiter l’impact de tous ses aménagements, la maire de Paris demande à tous les opérateurs de réseaux de revoir leurs plans pour tous s’accorder avec les travaux déjà prévus. S’ils ont traîné des pieds du fait de la difficulté logistique et organisationnelle que cela implique, ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et 90 % de leurs chantiers sont déjà coordonnés.

Exemple des informations que recevront les habitants concernés. Ici dans le 12 arrondissement. - Mairie de Paris

En synchronisant toutes ces opérations sur la même période, Jacques Baudrier garantit aux habitants 6 années de tranquillité une fois l’œuvre terminée : « Nous nous assurons auprès des opérateurs que tout sera fait pour que les habitants soient tranquilles pendant des années. Au moins le temps d’une mandature. » L’adjoint admet tout de même que de menus travaux « s’ils ne demandent pas plus d’une nuit » seront toujours possibles pour l’entretien de la voirie.