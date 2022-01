C’est peut-être l’heure de mettre son CV à jour. La RATP a annoncé ce mercredi, par le biais d’un communiqué, qu’elle allait recruter 6.700 nouveaux collaborateurs au sein de son groupe. Les Franciliens sont particulièrement gâtés, puisque 3.400 de ces postes sont proposés dans la région.

Cette bonne nouvelle n’est pas la seule, puisque près de la moitié de ces nouveaux contrats seront proposés en CDI. Agents de sûreté, machinistes, ingénieurs… Les profils recherchés sont très divers, et environ 400 des nouveaux collaborateurs auront des fonctions d’encadrement. Les 1.700 autres postes proposés sont des contrats d’insertion et d’apprentissage au sein de l’Epic RATP (établissement public à caractère industriel et commercial) .

Un programme pour faciliter l’accès des femmes aux métiers du groupe

Dans son communiqué, la régie insiste sur sa volonté de féminisation du personnel. Elle espère réussir à convaincre davantage de femmes à rejoindre ses équipes grâce à son son programme « RATP au féminin », destiné à leur faciliter l’accès aux métiers du groupe.

Les personnes en situation de handicap aussi peuvent accéder à ces offres d’emploi, puisque le groupe s’est engagé à recruter plus de 100 personnes en trois ans, de tous niveaux de formation.

Avec ces recrutements, la RATP espère pouvoir poursuivre ses investissements et agrandir son réseau, comme c’est déjà le cas avec les lignes 4 et 12, prolongées cette année.