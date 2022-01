Petite retouche beauté pour Mickey et grandes nouveautés à Disneyland Paris ! A l’occasion du 30e anniversaire du parc de loisirs de Marne-la-Vallée, une « nouvelle ère » s’annonce avec de nouveaux costumes, un nouveau spectacle et bientôt de nouvelles attractions. « We’re gonna dream a little bigger », entonne la nouvelle musique Un monde qui s’illumine, adoptée par la direction de Disneyland Paris.

Mickey et ses amis sont sapés comme jamais avec leurs nouveaux costumes holographiques. Disney mise sur un brin de modernité pour faire redécouvrir ses classiques. La palme de la modernité revient à Minnie habillée d’un pantalon de tailleur, une pièce pensée par la styliste anglaise Stella McCartney.

La tenue de Minnie designé par la styliste Stella McCartney - © Disney

Un Avengers Campus à l’été 2022

Deux cents drones survoleront le parc et créeront des effets de lumière pour un pré-show avant le spectacle nocturne, avant de former le chiffre 30 pour fêter l’anniversaire du parc. Sur le château de la Belle au bois dormant, tout fraîchement rénové, seront diffusées des images.

Visuel de l'Avengers Campus, le land Marvel de Disneyland Paris - © Disney

Dernière surprise pour les visiteurs : le parc s’agrandit. L’Avengers Campus dédié à l’univers Marvelouvrira ses portes à l’été 2022. « Nous nous réjouissons de construire de superbes attractions, confirme Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris. J’ai hâte que vous puissiez découvrir la création et l’innovation déployées pour former la prochaine génération de super-héros à Avengers Campus. »