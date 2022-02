« C’était mieux avant. » Servie à toutes les sauces, l’expression n’a pas perdu en popularité dans la capitale. La mairie de Paris peut en témoigner, tant ses tentatives d’innovations du paysage urbain ont été décriées. Mais l’équipe municipale semble cette fois se ranger du côté de ses détracteurs, du moins en partie, puisqu’elle a fait machine arrière sur quelques projets comme les bancs « Mikado » ou encore les permis de végétaliser, sortes de jardins partagés aux pieds des arbres. Nombre de lecteurs de 20 Minutes ont partagé leur avis sur le sujet via notre appel à témoignages.

Les adeptes de #saccageparis, le mouvement de protestation à la politique d’Anne Hidalgo, n’ont pas manqué l’occasion de venir exprimer un grand « ouf de soulagement ». « Le renouvellement du mobilier urbain était une véritable trahison pour les amoureux de Paris », s’exclame Sophie. Comme elle, beaucoup se réjouissent du volte-face de la municipalité. Christophe et Emmanuel sont heureux de voir les « gros cubes moches », les « poutres » et autres « aberrations » retourner dans les oubliettes de l’urbanisme.

Des Parisiens très attachés au style Haussmannien

Le choix esthétique des dernières installations ne fait pas l’unanimité. Mais si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, les lecteurs relèvent un manque de cohérence dans le style. Des couleurs trop « flashy », aux yeux de Nicole, aux « clichés écolos » dénoncés par Martin, certains crient au blasphème à l’idée de ne pas respecter la ligne haussmannienne de la capitale.

« Paris est le résultat subtil et emblématique de l’Histoire et des grands architectes du XIXe », vitupère Victoire. Les bancs « champignon », les fontaines Wallace repeintes… Très peu pour elle. « Ce qui me choque le plus, ce sont les kiosques à journaux, explique Justine, Ils étaient beaux, rétro et délicats, et maintenant ce sont d’immondes caissons affreux et gris. » L’attachement au style adopté par Paris durant le XIXe siècle est très présent dans les griefs de nos lecteurs face aux modifications apportées par la ville.

Grégoire se réjouit aussi du virage pris par la municipalité vers une esthétique plus traditionnelle. Mais il reste craintif sur les choix opérés à l’avenir. « On voit arriver un style très européen et moderne qui fait qu’à Bordeaux, Bruxelles, Berlin ou Paris, on retrouve maintenant le même mobilier urbain gris, kaki, avec les mêmes courbes. J’ai peur que Paris perde son identité visuelle. » Surtout, certains comme Yann ne comprennent pas d’où vient cette volonté de « moderniser » l’aspect de la capitale puisque « personne ne leur a jamais rien demandé ». Comme Anna, ils regrettent « l’hypocrisie de la mairie qui veut faire du vert, du vélo, mais qui continue les constructions de tours et promeut le tourisme et les JO, peu réputés pour leur écologisme ».

La peur de voir Paris devenir une « ville musée »

Des regrets, on en retrouve aussi chez ceux qui ont aimé les innovations de la mairie. Il y a ceux qui craignent de voir Paris oublier d’évoluer avec son temps, à force de rappels à l’Histoire. Clara, par exemple, trouvait « formidable l’utilisation de matériaux contemporains » par la ville et redoute de voir la capitale devenir « une ville musée ». Même son de cloche du côté de Gus qui souhaite voir la municipalité poursuivre dans une idée d’innovation : « J’aime le mobilier urbain historique de Paris. Mais il ne faut pas que ça empêche d’évoluer. Il ne faut pas mettre Paris dans du formol. »

Helena en veut au mouvement #saccageparis. Selon elle, quelques changements ne vont pas « détruire ou trahir » l’esprit de la ville, d’autant qu’il « n’y avait pas tant de changements que certains voulaient le dire. Ils sont pénibles. Au XIXe siècle, ils se seraient plaints de l’Haussmannien en disant que c’était mieux avant. » Remonté, Gaëtan en veut aussi aux opposants d’Hidalgo d’utiliser le moindre prétexte pour « crier au scandale ». D’après ce jeune Parisien, par principe idéologique, tout ce que fait le camp d’en face est à jeter : « Si Hidalgo avait restauré le vieux mobilier, ils auraient hurlé au gaspillage et réclamé de la modernité. »

Les Parisiens appelés à être plus responsables

Livio est plus modéré. Amateur des tests de la mairie, « il y avait de bonnes idées », il aurait souhaité un peu plus « de préparation et d’organisation. Les pieds des arbres végétalisés, c’était top dans l’idée. Mais ce n’était pas entretenu. » Un point sur lequel tous les lecteurs se retrouvent.

Mais il résume aussi le témoignage de beaucoup de lecteurs, favorables ou non aux changements, sur le comportement des Parisiens. « Il y avait des installations très sympas. Mais ils ne savent pas faire autre chose que de jeter leurs déchets dedans. » Il ajoute même que si le défaut d’entretien est sans doute à la charge de la mairie, les dégradations, elles, sont bien du fait des citoyens : « Si c’est abîmé, c’est bien volontaire. Les dégradations sont du fait des Parisiens, pas du Saint-Esprit. »

Un message repris par plusieurs internautes qui entendent ceux qui se plaignent de la propreté et de l’état des rues de la capitale mais souhaitent rappeler, comme le fait Marvin que « ce sont eux qui vivent dans cette ville, eux qui arpentent les rues tous les jours, eux qui en sont les premiers responsables. »