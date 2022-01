Ce mercredi en fin de journée, deux adolescents ont été électrisés au Blanc-Mesnil après être montés sur un train de marchandises. Selon une information rapportée par notre confrère de France Bleu, les deux jeunes ont reçu une décharge électrique après être montés sur un train à l’arrêt, stationné entre les gares de Drancy et du Blanc-Mesnil, un peu avant 20h.

L’un des deux est grièvement blessé. Le jeune homme de 16 ans souffre de brûlures. Le second, qui l’accompagnait, n’est que plus légèrement touché. Une vingtaine de pompiers se sont rendus sur les lieux et ont prodigué les premiers secours sur place.

Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour déterminer les causes des blessures qui sera menée par le commissariat du Blanc-Mesnil.