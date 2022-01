« J’aime le train. » A coup sûr, une des déclarations fortes du discours de Jean Castex à l’occasion de l’inauguration jeudi matin du prolongement de la ligne 4 à Bagneux. Pas sûr que cette punchline réchauffe l’assemblée frigorifiée. Car la petite cérémonie avec coupage de ruban se tient dans la toute nouvelle gare de Lucie Aubrac – Bagneux, au style très aérien, tellement qu’elle est allégrement parcourue par les glacials courants d’air de janvier. « Pour la prochaine inauguration, je viendrai avec ma bouillotte », remarque d’ailleurs un homme visiblement habitué de ces mondanités.

« Au moins, c’est très bien pour empêcher la circulation du Covid-19 », fait malicieusement remarquer Astrid Brobecker, élue écolo des Hauts-de-Seine et habitante de la commune voisine de Fontenay-aux-Roses, avant de prendre la nouvelle ligne pour rejoindre la manif des profs contre la politique du gouvernement. Alors qu’il suffisait d’agiter une banderole pendant le discours de Jean Castex.

Des wagons entiers de passionnés

Alors oui, le Premier ministre aime le train, et il n’est pas le seul en cette fin de matinée, tant les fanas de transports en commun sont nombreux – à vue de nez – parmi la foule des premiers usagers, dont cette jeune femme en noir avec un chapeau qui n’a pas résisté à la tentation de la fraude, dix secondes seulement après l’ouverture des portiques.

La nouvelle gare Lucie-Aubrac à Bagneux. - G. Novello

Mais les amateurs de rail ne fraudent pas, du moins pas la RATP. Car Jean-de-Dieu, dix ans, a fraudé l’école – avec la bénédiction de sa mère, elle le confesse – pour assister à cette inauguration. « C’est super bien, bien fait », commente en spécialiste celui qui est venu de Nanterre avec son frère et sa mère. On le croisera plus tard dans les travées de la station en train de faire des photos pour alimenter son compte Instagram d’influenceur du rail.

Boston et tours rasées

Marcel, 18 ans, est sur la même longueur d’onde. « Je suis venu ici en tant que passionné de transports, explique-t-il. C’est la station que tous les amateurs attendaient. Je la trouve très belle et l’architecture est assez réussie. » Après un petit tour du proprio, il ira jeter un coup d’œil à l’autre station ouverte, « Barbara » entre « Mairie de Montrouge » et « Lucie-Aubrac ».

Mais dans le petit monde des amateurs de matériel roulant, on trouve des esprits moins enthousiastes. C’est le cas de Houchang, pas emballé plus que ça. « Les nouvelles stations de la ligne 14 m’ont semblé un peu plus réussies, juge-t-il. Je n’aime pas le béton nu, mais à part ça c’est beau. » Houchang a la particularité d’être prof de relations internationales à Boston. « J’aimerais vous dire que je suis venu exprès des Etats-Unis​ pour voir cette nouvelle station mais ce n’est pas vrai », plaisante-t-il. Ce qui est vrai, c’est qu’il passe un mois à Paris, ville où il a étudié plus jeune, et qu’il est venu spécialement à Bagneux pour l’inauguration. « Quand il y a une nouvelle station, je la visite. »

Enfin, il n’y avait pas que des spécialistes du train pour cette inauguration. Il y avait aussi les voisins ou ex-voisins comme Samicha, 45 ans, venue avec ses deux enfants. « Je suis venue pour l’ouverture car c’est juste à côté de l’ancien chez moi ». Si elle est « très contente de la nouvelle station », elle n’oublie pas qu’on l’a « fait partir pour tout ça. » Samicha était en effet locataire d’une des tours rasées pour donner naissance à l’éco-quartier Victor Hugo, englobant la nouvelle station. Et huit ans après, elle n’a pas oublié que « c’était dur de partir ».