Il est moins connu que son voisin de la Malmaison jadis occupé par Joséphine de Beauharnais. Mais le château de Vert-Mont à Rueil-Malmaison ( Hauts-de-Seine) a des atouts à faire valoir. Construit par Gustave d’Eichthal entre 1855 et 1857 sur des anciennes parcelles du domaine de la Malmaison, il est perché sur une petite colline surplombant un joli étang. Dans ce havre de verdure de 6 hectares se trouvent également de très belles dépendances, mais dans un état de délabrement avancé.

C’est pour restaurer ces bâtiments que la Fondation du patrimoine a décidé d’accorder 300.000 euros provenant du Loto du patrimoine de Stéphane Bern à une autre fondation, la fondation Tuck qui possède le domaine. Comme on évoque la mission Stéphane Bern, un petit rappel historique s’impose. En 1898, Edward Tuck, riche homme d’affaires américain, et sa femme acquièrent le domaine de Vert-Mont où ils s’installeront avant de se lancer dans de vastes activités de mécénat. Ainsi il fait construire en 1903 l’hôpital Stell, du nom de sa femme, à Rueil-Malmaison dont il fera ensuite don à l’Etat. Il fait également don de sa collection d’œuvres d’art à la ville de Paris, donnant ainsi son nom à une galerie du Petit-Palais.

Une orangerie qui menace ruine

Après le décès d’Edward Tuck en 1938, le domaine revient à sa nièce et souffre de l’occupation anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale et d’un manque d’entretien général. En 1954, Vert-Mont est racheté par un groupe de chercheurs dont Madeleine Eristov qui décide, face aux coûts d’entretien, de le céder à une fondation afin qu’il devienne, comme l’écrivait Edward Tuck, « un centre de recherche de très haut niveau réservé à un petit nombre de spécialistes éminents dans le domaine des sciences, des techniques et de l’économie à l’échelle mondiale ». Naît alors en 1992 la Fondation Tuck adossée à l’Institut français du pétrole (IFP), basé à Rueil-Malmaison.

L'orangerie était couverte de lierre qui a gravement endommagé les murs en moellons. - G. Novello

Si le château a été rénové au début des années 2000, les dépendances sont dans un triste état, d’où l’appel à la Fondation du patrimoine. Ainsi l’orangerie, un magnifique bâtiment d’une soixantaine de mètres carrés ne tient plus qu’avec des étais en bois. Les fenêtres en métal ne comptent plus un seul carreau intact tandis que des morceaux de la voûte gisent au sol. « L’orangerie est dans un tel mauvais état qu’on va devoir mettre tout par terre et reprendre de zéro », explique Marco Di Michelis, qui s’occupe de la gestion du patrimoine de l’IFP et a accepté de se charger de la candidature du site à la mission Bern.

L'intérieur de l'orangerie, qui ne tient que par des étais. - G. Novello

Le projet d’un « Village des artistes »

Le domaine possède également des écuries qui se signalent par deux têtes de cheval en pierre fixées à la façade. A l’intérieur de magnifiques stalles en bois et fer forgé. Et juste en face des écuries, le pavillon des cochers en deux parties parfaitement symétriques, couvert d’un enduit décoratif de fausses briques et à toiture débordante. Si l’extérieur s’effrite lentement, l’intérieur a été ravagé par un incendie causé par un motoculteur garé dans l’espace pour les calèches.

Le pavillon des cochers avec un toit à coyau, à moins que ce ne soit en demi-croupe. - G. Novello

La rénovation de ces dépendances a pour but l’installation d’un « Village des artistes », inspiré de la Villa Médicis à Rome, et destiné à accueillir « de façon permanente des ateliers et des logements pour des artistes "en résidence temporaire" [peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, designers, etc.] ainsi que de façon périodique des expositions et visites de scolaires », indique la Fondation Tuck. Le public pourra ainsi avoir accès au domaine, ce qui n’était le cas qu’à de rares occasions comme les Journées du patrimoine, le château étant pour l’instant réservé à de la commercialisation événementielle. « Le but est de l’ouvrir au public, de toute façon, pour candidater à la mission Bern, le projet doit avoir un impact, culturel dans notre cas, sur le territoire », explique Marco Di Michelis.

Y aura-t-il un impact Bern au niveau de la Drac ?

Cette aide de la Fondation du patrimoine est un « double coup de pouce financier », se réjouit Marco Di Michelis. « D’abord parce qu’on espérait recevoir 150.000 euros et ensuite parce que cela nous assure quasiment du soutien de la Drac [direction régionale des affaires culturelles]. » En effet, le projet de rénovation est estimé à 1,2 million d’euros. Ont donc été obtenus 300.000 euros via la mission Bern et 100.000 euros supplémentaires de la Fondation du Patrimoine via un mécénat d’AXA. Il manque donc les deux tiers du financement que notre chef de projet espère obtenir de la Drac, du département des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France. Or il faut l’agrément de la première pour soumettre son dossier aux deux autres. Mais « souvent, quand on obtient la mission Bern, on a la Drac car la Drac est co-décisionnaire de la mission Bern », indique Marco Di Michelis. Vous suivez ?

Enfin comme le domaine est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1994, on ne peut pas faire n’importe quoi niveau rénovation. La fondation est donc en train de sélectionner un architecte du patrimoine qui sera « garant de la réhabilitation dans les formes », précise notre interlocuteur. D’ailleurs, la Drac exige la présence d’un tel architecte pour valider le dossier. « Un marathon avec enchaînement d’étapes » que Marco Di Michelis espère boucler à l’automne prochain. Pour ensuite attaquer les travaux. Ce n’est donc pas tout de suite que le calme du domaine de Vert-Mont sera troublé par les cris des groupes scolaires.