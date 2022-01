Un accord pour indemniser les victimes de l’explosion de la rue de Trévise a été trouvé lundi soir, soit deux jours avant la commémoration du drame, ont annoncé ce mardi la Ville de Paris, qui le pourvoira à hauteur de 20 millions d’euros, et les associations de victimes.

Un Conseil de Paris extraordinaire va être convoqué « probablement lundi » pour valider cet accord a indiqué Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire Anne Hidalgo. Il contient la « reconnaissance du caractère exceptionnel de l’explosion selon des termes qui restent confidentiels », a indiqué Emmanuel Grégoire.

400 riverains sinistrés

Le 12 janvier 2019, une très forte détonation provoquée par une fuite de gaz avait soufflé cette rue du 9e arrondissement de la capitale, faisant 4 morts et 66 blessés. Environ 400 riverains avaient été sinistrés.

Mercredi dernier, la ville, mise en examen dans ce dossier et à qui les victimes reprochaient jusqu’ici de « jouer la montre », s’était dite prête à signer sans plus tarder l’accord-cadre d’indemnisation, alors que l’apport des autres parties impliquées, notamment le syndic de copropriété lui aussi mis en examen et le distributeur de gaz GRDF, reste confidentiel.

Une somme « à compléter »

Emmanuel Grégoire avait annoncé début octobre que la ville abonderait de 20 millions d’euros le fonds d’indemnisation « sans que cela présume de sa culpabilité ». Cette somme étant une « première étape », avait-il déclaré.

Alors que l’estimation du total des préjudices immobiliers et corporels s’élève à 200 millions d’euros, la mairie « devra compléter à un moment » selon Linda Zaourar, présidente de l’association Vret (Victimes et rescapés de l’explosion de la rue de Trévise), même si les autres parties impliquées dans l’explosion – le syndic, GRDF, l’assureur du conseil syndical Generali et l’entreprise de BTP Fayolle – abondent elles aussi le fonds.