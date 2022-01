Les Franciliens vont pouvoir choisir le design du futur T1. En lançant une consultation publique, Ile-de-France Mobilités leur demande leur avis pour la conception des futurs tramways de la ligne qui va de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) à Asnières ( Hauts-de-Seine​). Une initiative déjà expérimentée pour la conception des nouvelles lignes de métro 15, 16, 17 et 18, ainsi que du RER B.

Dès ce vendredi et jusqu’au 21 janvier, ceux qui le souhaitent peuvent se rendre sur le site d’Ile-de-France Mobilités et voter pour leur design préféré parmi les trois modèles proposés. Ils ont le choix entre un tramway dit « rassurant », avec un design qui ressemble à celui des lignes déjà existantes, un tramway plus lumineux, à l’avant blanc uni, et un dernier, orné d’une ligne bleue.

🚊 #Consultation : à quoi ressembleront les nouvelles rames du #TramT1 ? À vous de nous le dire !

👉 Rdv sur https://t.co/fDt78cYNZB jusqu'au 21 janvier pour voter pour votre design préféré !@AlstomFrance @RATPgroup pic.twitter.com/eRUIe2obIi — IDF Mobilités (@IDFmobilites) January 7, 2022

Des rames en service depuis 1992

Ile-de-France Mobilités a passé à Alstom Transport une commande de 120 tramways (310 millions d'euros) afin de poursuivre la modernisation de la ligne T1 et remplacer des rames en service, pour certaines, depuis 1992. La mise en service des nouveaux tramways est prévue pour 2024.

Conçu dans un matériel à 95 % recyclable, ce nouveau tramway se veut plus confortable. Il aura une capacité de transport 15 % supérieure à celle des rames actuelles, un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite et sera équipé d’un éclairage avec de LED uniquement, « pour améliorer l’ambiance du trajet » précise Ile-de-France Mobilités.