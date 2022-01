« La crainte particulière, c’est qu’on n’ait pas suffisamment de personnel pour continuer à faire ce qu’on avait à peu près réussi à faire en 2021. » Ce n’est pas faute d’avoir prévenu. Lundi, toutes les infirmières du service d’urgences pédiatriques de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis , en Seine-Saint-Denis, étaient absentes dans la matinée.

Epuisées par les sous-effectifs, la crise sanitaire et les épidémies hivernales, aucune des quatre infirmières ne s’est présentée ce lundi matin, rapporte le Parisien. Le chef du service, Simon Escoda, a dû se résoudre à fermer l’accueil des patients.

Seules les urgences vitales sont reçues

Seules les urgences vitales étaient prises en charge dans la journée. En tout, 25 enfants ont été admis, contre 110 à 130 en temps normal. Les autres patients ont été réorientés vers d’autres hôpitaux ou centres de santé. Mardi encore, des panneaux incitaient les patients à se rendre dans les hôpitaux voisins, à Paris, Bondy ou Aulnay-sous-bois.

Covid-19, grippes, gastros et bronchiolites ont eu raison de l’énergie des soignants qui s’étaient déjà mis en grève le 7 décembre pour demander le renfort des effectifs d’infirmiers et l’embauche de deux auxiliaires de puériculture et d’un brancardier.